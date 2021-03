Opositores con fecha de examen: «É unha inxección de certeza, logo do que levan vivido»

0

La Voz de Galicia monica p. vilar

redacción / la voz 04/03/2021 05:00 h

Una mezcla de nervios y alegría domina el ambiente en las clases de repaso de los aspirantes a un puesto como educador social desde que el miércoles pasado se supo que su examen se celebraría el próximo 27 de marzo. Hasta entonces, la incertidumbre era la reina. En esa palabra coinciden Sara Fernández y Estefanía Hernández, opositoras, y también su preparadora, Sonia González, en la Academia Nós de A Coruña.

«Alongar tanto a espera distorsiona moito, pero hai que manter a rutina de estudo. A xente está desexando que sexan xa e recuperar un pouco de vida», dice Sonia, que reconoce que por el camino han quedado algunos opositores que tuvieron que buscar otras salidas laborales o a los que la situación familiar se le complicó con el transcurso de los meses. Los que se han mantenido abordan este mes que queda hasta el examen con clases de repaso para apuntalar lo ya trabajado. En apenas 23 días estarán en Silleda, Ourense o Lugo (las tres sedes de examen de este proceso selectivo) jugándose 86 plazas para las que hay casi dos mil aspirantes. Unos puestos que, además, hace más de trece años que no se convocaban.

Estefanía empezó a preparar la oposición en diciembre del 2019. Sara, en septiembre del mismo año, justo tras graduarse. Ninguna contaba con tanta demora. La irrupción de la pandemia y el confinamiento lo cambiaron todo. «La vida se paró, pero tú no podías parar, tenías que exigirte lo mismo, y la carga psicológica de la situación lo hacía difícil. Además, me quedé sin biblioteca y no es fácil encontrar tu espacio en casa cuando convives con más gente», rememora Sara, que siguió estudiando como si la oposición fuera a celebrarse en el 2020 «porque nadie dijo que no se fuera a celebrar hasta el 2021, como sí se hizo con las de educación».

También para Estefanía fue difícil. Teletrabajaba y preparaba la prueba, y resultaba complicado desconectar sin poder salir de casa. Ella acabó su carrera en el 2007, el último año que se convocaron pruebas para educadores de la Xunta. Imposible perder esta oportunidad. En estos años, ha dado clases, trabajado en atención al cliente... Pero nunca en su categoría laboral. Ahora espera con el gusanillo en el estómago tener suerte en el ansiado examen para lograr estabilidad laboral y poder trabajar en lo que le gusta.

Que ellas tengan fecha de examen también anima a los opositores anotados en otros procesos selectivos. «É unha boa noticia. Que se estean a poñer datas significa unha volta á normalidade, é unha inxección de certeza logo de todo o que levan vivido», dice Alfonso Villares, uno de los fundadores de la Academia Nós.