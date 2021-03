El personal fijo con funciones de hospitalización a domicilio en Galicia no necesitará obtener la nueva categoría

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 01/03/2021 12:28 h

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado ya el decreto por el cual la Xunta crea la categoría de médico de hospitalización a domicilio (HADO) del Servizo Galego de Saúde (Sergas). El texto prevé una convocatoria de plazas excepcional y específica por la modalidad de concurso, es decir, para trabajadores sanitarios de otras categorías que quieran acceder a esta nueva, que se aprobó en el Consello de la Xunta hace unas semanas.

Sin embargo, a esta convocatoria también podrá acudir el personal fijo que hasta el momento desempeña las funciones propias de la hospitalización a domicilio, pero no necesita ni participar ni ser seleccionado para seguir operando en la misma unidad. En concreto, tal y como establece la disposición transitoria primera, los empleados fijos que en el momento de entrada en vigor del decreto -el 21 de marzo, 20 días después de la publicación en el DOG- ya realizan funciones propias de HADO, «continuarán en su desempeño». Los sanitarios que no participen en la convocatoria o que no resulten seleccionados en la misma «se integrará en la actividad y prestación de servicios» de la unidad de hospitalización a domicilio «en iguales condiciones» que el resto de personal.

Además, los servicios prestados -que deben ser «debidamente certificados»- en la hospitalización a domicilio antes de la entrada en vigor del decreto «tendrán la consideración de prestados en la categoría de personal médico de HADO» en lo que respecta a los procesos de selección.