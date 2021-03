La actividad vuelve a los campus universitarios gallegos

0

01/03/2021 21:11 h

Los campus universitarios de Galicia revivieron este lunes, tras más de un mes de inactividad, primero por el retraso en el inicio del segundo cuatrimestre, y luego por las tres semanas de docencia exclusivamente virtual marcada por la Xunta para tratar de contener la expansión del coronavirus. No todos los alumnos de las facultades gallegas (más de 58.000) han vuelto a clase, ya que la mayoría de centros ha retomado modelos que combinan docencia presencial y telemática como en el primer cuatrimestre. Aún así, la estampa ha cambiado radicalmente, al volver a verse movimiento en el entorno de las universidades. En general, la jornada ha transcurrido sin incidencias, retomando el pulso, y con alivio por la vuelta a cierto grado de presencialidad.

En el campus compostelano de la USC, al ir y venir constante de estudiantes se añadía este lunes la dificultad para encontrar una plaza de aparcamiento a media mañana en las áreas universitarias. Era la imagen más visible del regreso del alumnado a las clases presenciales. Una vuelta que no fue igual para todos. Mientras que algunos estudiantes recuperaban la presencialidad a tiempo completo, como los de primer curso de Económicas e Empresariais o Xornalismo, en otros casos su paso por las aulas era fugaz, tal y como relataban estudiantes de Educación Infantil y Primaria, con únicamente dos clases presenciales a lo largo de esta semana, ya que el resto para ellos seguirá siendo virtual.

La sensación mayoritaria era de alegría por poder volver a las aulas, tanto por la mayor facilidad a la hora de seguir la materia, como por la oportunidad de reencontrarse con sus compañeros. Eso sí, también hubo algún que otro desajuste. Así, estudiantes de cuarto curso de Psicoloxía relataban como por un error en un calendario habían acudido más personas de las debidas a una clase práctica.

Tampoco en el campus lucense, adscrito también a la USC, hubo problemas reseñables. La vicerrectora de coordinación, Montserrat Valcárcel comentó que la vuelta a la presencialidad transcurrió «según lo planeado». Explicó que en el caso de los alumnos de primer curso, todos regresaron a las aulas de forma íntegra, mientras que en otros cursos muchos aún reciben las clases desde casa. «La tónica es la misma que la del primer cuatrimestre. Hemos intentado recuperar la normalidad incluso en el sector de las prácticas, las cuales por cierto están funcionando muy bien porque ya estaba todo organizado para que se respetasen las medidas sanitarias desde el primer momento», aclaró.

El rector de la USC, Antonio López, destacó el reinicio de la actividad sin incidencias, lo que atribuyó a que el sistema y los protocolos ya eran conocidos. Apuntó, además, que ahora se prestará especial atención en lo que resta de curso a las prácticas, puesto que son «as menos susceptibles de docencia virtual».

En los campus de Ferrol y de A Coruña, adscritos a la UDC (Universidade da Coruña), buena parte de los estudiantes también retomaron la docencia presencial este lunes, sin que se registre ningún problema llamativo. «Todos los alumnos se están incorporando y, lógicamente, el primer día siempre es una jornada de entrenamiento de nuevo para asistir a las clases», destacó el rector, Julio Abalde. Explicó que simplemente se trata de un regreso a la situación del primer cuatrimestre, adaptada a los nuevos horarios de las nuevas materias que se imparten en la segunda mitad del curso.

Entre las anécdotas que dejó esta primera jornada destaca el caso del doble grado de Ciencias Empresariais e Turismo del campus coruñés. «Hacen un cuadrimestre en un centro y el segundo en otro. En este segundo cuatrimestre les corresponde en Turismo, y por lo tanto les toca en una facultad que por primera vez van a utilizar», explicaron.

En los tres campus dependientes de la Universidade de Vigo (los de Pontevedra, Vigo y Ourense), el alumnado de las titulaciones con docencia en el aula pudo regresar a sus centros y retomar las clases presenciales con normalidad. Cada facultad y escuela reinició así la modalidad elegida para este curso, en el que son 17 grados y 40 másteres los que han optado por la presencialidad total. Así, en el campus e Pontevedra, las titulaciones de Enxeñaría Forestal, Belas Artes o Dirección e Xestión Pública tienen, por ejemplo, docencia presencial. Comunicación Audiovisual, Publicidade e Relacións Públicas, Fisioterapia o Enfermería tienen enseñanza parcialmente presencial, mientras que otros grados como Ciencias da Actividade Física e do Deporte, Educación Infantil y Educación Primaria grados tienen docencia mixta.

En el campus de Ourense la reconexión con las aulas también ha sido distinta dependiendo de las titulaciones. En algunos casos, como es el del grado en Ingeniería Informática, la vuelta ha sido en formato mixto. Los estudiantes tienen la potestad de escoger si quieren acudir de modo presencial a las clases, o si por el contrario prefieren asistir como lo estaban haciendo todos hasta ahora, de modo telemático, algo que valoran muy positivamente. No es este el caso de los alumnos de grados como Ciencias Ambientales o Ingeniería Agraria, quienes han vuelto por completo a una enseñanza presencial que muchos de ellos consideran fundamental. Así lo aseguraba Martín Cid, alumno de Ingeniería Agraria residente en una aldea de A Peroxa quien asegura que la enseñanza en línea no le resulta para nada cómoda. «Eu vivo nun lugar onde non hai Internet e non me podo conectar ás clases online», apunta.

En general, el regreso a las distintas modalidades se desarrolló como estaba previsto. «Unicamente implica que cada estudante que retorne á presencialidade volva á mesma clase, ao mesmo horario e ao mesmo calendario que tiña previamente», explicó el vicerrector de Planificación e Sostibilidade de la UVigo, José Luis Míguez, que apuntó que durante las tres últimas semanas «a docencia desenvolveuse a través do campus Xemelgo Dixital, sen que isto supuxese ningunha alteración dos plans de estudos e do mesmo xeito que se tivese lugar nas aulas». Solo la Facultade de Fisioterapia de Pontevedra solicitó cambiar el calendario del curso para readaptar horarios y recuperar clases prácticas presenciales que no pudieron realizarse en febrero.

Cribados en marcha: un único positivo en Ourense

Los cribados ya están en marcha en todos los campus gallegos, aunque solo en el de Ourense el alumnado ha vuelto a las clases habiéndose sometido a las PCR (en el de Ferrol lo hicieron algunos el sábado y el domingo, pero las pruebas continuarán hasta el miércoles).

Entre el estudiantado ourensano solo se detectó un positivo, después de que se realizase el test a 2.221 personas (el 45,6% de los citados). Un buen número de alumnos coinciden en pedir que se establezca una colaboración interuniversitaria de cara a futuros cribados. Señalaron que estudiantes residentes en otras zonas de Galicia no pudieron acudir al cribado de este fin de semana por problemas de desplazamiento y aseguran que, si pudiesen realizarse las pruebas en facultades de sus provincias, habría sido mucho más sencillo y la participación hubiera sido mayor.

Ese problema no lo afrontarán en el campus de Lugo, donde la vicerrectora Montserrat Valcárcel destacó que al planificarse las pruebas para este lunes y martes, en lugar de para os días previos a la vuelta a clase «aseguramos que la gran mayoría de estudiantes ya estén físicamente en Lugo». El cribado se está desarrollando la facultad de Veterinaria, y según Valcárcel no está habiendo ningún problema de aforos, ya que los alumnos que van al cribado y los que van a las clases no se cruzan en ningún espacio.

En el campus de Pontevedra, las pruebas también serán los días 1 y 2 de marzo. El lugar elegido es la facultad de Ciencias da Educación e do Deporte. Su decano, Vicente Romo, comentaba este lunes que está todo bien organizado y casi no hay colas. «En la entrada se registran y después van a la pista de atletismo, donde hay dos hileras para hacer el test. La verdad es que le damos la enhorabuena al Sergas porque está saliendo bien. Nosotros colaboramos con la intendencia, poniendo los conos, las mesas... Así tenemos una universidad más segura», afirmó.

El cribado más numeroso se hará en Santiago, concretamente en el pabellón de deportes del Campus Vida. Durará cuatro días y pretende llegar a más de 18.000 alumnos, aunque es cierto que este lunes se inició al ralentí, con menos participación de la esperada. Aunque se ruega asistir con puntualidad a la hora de la cita, para evitar aglomeraciones, la gerente del área sanitaria, Eloína Núñez, animó a quienes no les sea posible acudir en su franja, que vayan directamente cuando dispongan de un instante, pues se les atenderá.

En Vigo, el pabellón de deportes del CUVI empezó a recibir estudiantes a las nueve de la mañana de este lunes, seguirá haciéndolo hasta el miércoles a las 21.30. Entre los citados para hacerse la prueba el primer día estaba Marcos Pérez, estudiante de Ciencias del Mar. «Está todo bastante ben organizado, con moita separación», señaló, aunque consideró que debería haberse hecho «moito antes, aínda que mellor tarde que nunca». Con su opinión coincidieron otras alumnas, como Míriam Fariñas, estudiante de Bioloxía, que regresaba a las clases de manera semipresencial, o Leticia Lang, alumna del máster en Biotecnoloxía Avanzada, que retomará las aulas presenciales el miércoles tras dar negativo, aunque pensando que habría sido mejor realizar el cribado unos días antes de arrancar las clases.

Respecto al cribado para el alumnado del campus de A Coruña, arrancó en Expocoruña sin mayores problemas aparte de pequeñas afectaciones en la asistencia a clase, al estar una parte importante del estudiantado citado para este lunes y para el martes, según indicó el rector de la UDC, Julio Abalde.