La Xunta quiere entregar las medallas Pardo Bazán en el pazo de Meirás

28/02/2021

La Xunta quiere entregar las medallas Emilia Pardo Bazán en el pazo de Meirás. Así se lo ha hecho saber al Gobierno central, al que le ha solicitado el uso de los jardines del emblemático edificio para el próximo día 8. La segunda edición de este galardón premiará a Megumi Shiozawa (a título póstumo), que presidió la colectividad japonesa en Galicia; a la Federación de Mulleres Rurais de Ourense, y a la Asociación Rede Mulleres Veciñais Contra os Malos Tratos de Vigo.

El Gobierno gallego propone la celebración de la ceremonia de entrega de los premios en los jardines del pazo de Meirás, «polo seu simbolismo e pola súa vinculación coa escritora Emilia Pardo Bazán, que dá nome aos galardóns e que loitou pola igualdade nos seus tempos». Con estos premios, la Xunta quiere destacar la labor que desarrollan los premiados «a favor da igualdade entre homes e mulleres para construír unha sociedade máis igualitaria baseada nos principios de igualdade, xustiza e solidariedade». Y añade que la coincidencia de la entrega en la fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer busca reforzar ese reconocimiento.

La Xunta explica que Megumi Shiozawa fue presidenta de la Casa Galicia Japón y «axudou a estreitar as relacións entre Galicia e o país nipón. Destacou pola súa traxectoria como muller emprendedora e dinámica. Co seu labor, ademais de servir de canle entre dúas culturas, contribuíu a impulsar o emprendemento feminino, sendo unha pioneira na apertura do mercado de oriente para os galegos e galegas».

Sobre la Federación Provincial de Mulleres Rurais de Ourense, señala que cuenta con 64 entidades de mujeres rurales asociadas, «o que lle imprime unha base social ampla e variada e se traduce en miles de mulleres beneficiarias das súas actividades».

Respecto a la Asociación Rede Mulleres Veciñais Contra os Malos Tratos de Vigo, la Xunta quiere destacar que atiende la demandas diarias de las mujeres víctimas de malos tratos «prestándolles apoio e asesoramento de xeito directo, especialmente mediante a intervención directa coas mulleres vítimas de violencia de xénero, poñendo o foco na importancia do acompañamento social das vítimas e na súa recuperación psicosocial e laboral».

Las medallas Pardo Bazán se crearon en el 2019 para reconocer acciones relevantes en favor de la igualdad entre mujeres y hombres. Cada año se otorgan tres condecoraciones, todas de carácter exclusivamente honorífico. Con la entrega de estos premios se visibilizan los talentos y capacidades de las mujeres. Llevan el nombre de la escritora gallega «por tratarse dunha precursora nas ideas acerca dos dereitos das mulleres e do feminismo, e polo seu carácter reivindicador da educación das mulleres, tendo incorporado en todas as súas obras ideas sobre a modernización da sociedade e o acceso das mulleres aos mesmos dereitos e oportunidades que tiñan os homes na súa época», explica el Gobierno gallego.