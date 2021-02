Los peatones zombis, la última gran preocupación de Tráfico en las ciudades

0

La Voz de Galicia José Manuel Pan

Redacción / La Voz 28/02/2021 05:00 h

El teléfono móvil es la gran preocupación de la Dirección General de Tráfico. Primero, porque se ha convertido en el motivo principal de las distracciones al volante, que desde el 2016 son la primera causa de muerte en las carreteras españolas. Y segundo, porque el uso del móvil no solo distrae a los conductores, ya que, en especial en las ciudades, preocupa el creciente aumento de peatones zombis, también llamados tecnológicos, como los define Tráfico. Son los ciudadanos que no apartan la vista del móvil ni para cruzar una calle y que, por lo tanto, corren un alto riesgo de ser atropellados.

Y el uso del móvil por parte de los peatones no ha dejado de crecer en los últimos años. Ocho de cada diez personas admiten que utilizan con asiduidad el teléfono mientras cruzan una calle. En la mayoría de los casos ese uso lo hacen manteniendo una conversación telefónica o escribiendo un wasap, que son los grandes riesgos para el tráfico. Los datos, procedentes de un informe de Race, BP y Castrol, ofrecen un panorama preocupante, porque más de la mitad de los encuestados reconocen haber cruzado alguna vez una calle mientras atendían a las redes sociales, enviaban o leían un correo electrónico, manipulaban el GPS, escuchaban música o hacían fotos y vídeos con su teléfono móvil. Por eso, no extraña que nueve de cada diez conductores aseguren en ese mismo estudio que han visto, bastantes o muchas veces, a personas cruzando la calle hablando, chateando o escuchando música con auriculares.

🚶‍♂️ caminar es algo natural...

🤳 teclear el teléfono móvil es sencillo...



Seguro que puedes hacer las dos cosas a la vez con facilidad, pero ten presente que si lo haces caminando por la calle es ⚠muy peligroso.#SeguridadVial pic.twitter.com/YIQICjg7mv — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) February 27, 2021

El peatón tecnológico es la gran preocupación. «El móvil es un problema social», aseguró esta semana el propio director general de Tráfico, Pere Navarro, en un foro telemático sobre seguridad vial organizado por el Centro de Estudios Ponle Freno-Axa. Se presentaba un trabajo de Kartan y Pons Seguridad Vial en el que el 20 % de los conductores consideran que los peatones zombis representan un «claro peligro».

Mensajes en el suelo

No parece fácil acabar con ese «claro peligro». No lo es para frenar el uso del móvil al volante, pese a los avances en la vigilancia, y mucho menos en el ámbito de los peatones. Las estrategias se dirigen fundamentalmente a advertir al ciudadano de los riesgos que corre al estar más pendiente del móvil que del tráfico que se mueve a su alrededor. En las redes sociales se lanzan mensajes de alerta. Ayer mismo, el Twitter de la Guardia Civil advertía que caminar por la calle mientras se teclea en el teléfono «es muy peligroso». También la DGT y varias policías locales señalan esos riesgos en sus perfiles de Internet. Un buen ejemplo lo lanza la Policía Municipal de Madrid: «No te conviertas en un peatón zombi. El teléfono móvil es uno de los principales culpables en los accidentes».

#BuenosDías #Madrid. No te conviertas en un “peatón zombie”, figura en auge en el número de muertes por atropello. El teléfono móvil se presenta como uno de los principales culpables en accidentes.#CampañaPrevencionAtropellos#SeguridadVial @DGTes pic.twitter.com/WrrKGUe0RW — Policía Municipal de Madrid (@policiademadrid) October 21, 2020

Esas iniciativas se suman a las que buscan que el peatón zombi descubra el peligro sin tener que levantar la cabeza del suelo. Murcia pintó en la acera previa al paso de peatones mensajes como «Te contesto luego» o «Espera, que voy a cruzar». En Suecia han colocado barras iluminadas en el suelo para que el zombi sea consciente de que está a punto de cruzar una calle con coches.

Pasos iluminados

Hay apuestas similares en Galicia. Como es el caso de Vilagarcía, donde los responsables municipales han instalado pasos de peatones con balizas en el suelo que se iluminan cuando alguien se dispone a cruzar la calle. Es cierto que el objetivo original de este tipo de pasos inteligentes es el de advertir visualmente a los conductores de la presencia de peatones, pero que el suelo se encienda también sirve de aviso para todos los que caminan sin levantar la vista de la pantalla del móvil.