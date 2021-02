El BNG utilizará el 8M para denunciar la precariedad laboral de las mujeres que combatieron el covid

0

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

Santiago 27/02/2021 14:45 h

Irene Tato, Sandra Lado y Mercedes Torres trabajan en la sanidad pública, en una residencia de mayores y en el sector de la alimentación. Las tres prestaron su imagen para la campaña que del 8 de marzo que acaba de lanzar el BNG bajo el lema Sostemos o presente, cambiemos o futuro, que los nacionalistas pretende centrar este año en denunciar la precariedad laboral que sufren las mujeres que están o estuvieron en primera línea combatiendo la pandemia de covid-19, a las que la líder del Bloque, Ana Pontón, se refiere como «imprescindibles».

Pontón compareció este sábado en rueda de prensa junto a la diputada y responsable de acción feminista de la ejecutiva del BNG, Noa Presas, y las tres protagonistas del cartel elaborado para el Día Internacional de la Mujer para girar el foco hacia las enfermeras, las cajeras de los supermercados, las cuidadoras, las carteras o las trabajadoras de las escuelas infantiles. La responsable de la organización frentista puso de relieve que si en la marcha del 8M del año pasado se reivindicaba que «sen coidados non hai vida», lo que se puede ver ahora, tras un año de pandemia, es que «as condiciones laborais, económicas e sociais destas mulleres non melloraron, ao contrario, foron a peor», dijo, pues resaltó que los sectores más feminizados es a los que más está golpeando la crisis.

La número uno del Bloque aludió a los datos de la Encuesta de Población Activa para subrayar el alcance del problemas: «oito de cada dez postos destruidos no 2020 estaban ocupados por mulleres», al tiempo que valoró son ellas que están haciendo más renuncias a la vida laborales para poder asumir los cuidados que no se proporcionan desde la red pública.

Es por ello que Pontón puso de relieve que el «87 % das persoas inactivas por coidados dun menor ou dun dependente son mulleres», lo mismo que ocurre con el 77 % de las personas que tiene asignadas jornadas reducidas por cuidados o con el 56 % de contratos de flexibilidad horaria por conciliación. A mayores, la dirigente nacionalista insiste en que se mantiene la brecha salarial de fondo, que provoca que las mujeres cobren de media 4.527 euros menos al año que un hombre por desempeñar el mismo trabajo. «Isto non é só discriminación, senón un feito que denunciamos dende hai moito tempo e non somos capaces de atallar», esgrimió.

La líder del BNG no se pronunció abiertamente sobre si la organización tomará parte activa en las marchas del 8M, pero, en declaraciones a La Voz, sí puso de relieve que si bien el covid «marca que as concentración teñen que ser doutra maneira» para preservar la salud de todos, no tendría «ningún sentido» permitir las manifestaciones de Alcoa, las de los hosteleros o la que hay convocada para el 10M en Ferrol, y limitar las que pueda haber el 8M. «Sería un agravio e unha discriminación máis para as mulleres», resolvió.