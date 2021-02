Pontón propone cuatro programas de innovación para movilizar 320 millones de fondos europeos

0

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

26/02/2021 18:01 h

El gasto gallego en políticas de I+D+i equivale a duras penas al 1 % del PIB, una proporción que apenas experimentó variaciones en la última década, pero que el BNG se propone incrementar hasta llegar al 2,5 %, con el fin de sentar las bases de un nuevo modelo productivo basado en la economía verde, y que a su vez genere empleo y aproveche el potencial del país. La portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, se desplazó este viernes hasta Vigo para presentar su apuesta en materia de ciencia y la innovación, con la que propone movilizar una inversión de 320 millones de euros a través de los fondos europeos de recuperación económica.

«A pandemia deixou en evidencia con toda crueza que un modelo baseado case en exclusiva no sector terciario non era o camiño correcto», manifestó Ana Pontón durante la presentación, en la que desgranó la pieza separada en la que pone el acento en las políticas de ciencia y la innovación que se incluyen en el programa Xerar Futuro, Galiza Next, con el que la organización propone movilizar hasta 14.380 millones de financiación europea, teniendo en cuenta no solo los recursos extraordinarios habilitado tras el covid-19, sino también el presupuesto ordinario vigente en el septenio 2021-2027.

El BNG llama a crear en Galicia un auténtico ecosistema de investigación e innovación que facilite la integración de la ciencia y de la tecnología empresarial y que, al mismo tiempo, «fortaleza a universidade como centro de transferencia de I+D+i». Una de las piezas angulares de este esquema es la puesta en marcha de lo que el Bloque llama el Innogal, un centro público para coordinar el I+D+i, similar al Ikerbasque, y que dirigirá sus esfuerzos a la captación y retención de talento investigador.

También plantean los nacionalistas, en segundo lugar, fortalecer el sistema de I+D+i en las universidades, empezando por la digitalización de los campus y potenciando los «viveiros de empresas de base tecnolóxica», las llamadas spin-off, iniciativas que toman cuerpo empresarial a partir de los grupos de investigación. Como tercer pilar de este esquema, Pontón plantea dar un un impulso a la investigación biomédica, entre otras cosas con la creación de una empresa público-privada de fabricación de material de laboratorio para abastecer a los grupos investigadores, y finalmente también alude a la creación de un consorcio de coordinación de la investigación marina con sede en el futuro campos del mar que se creará en las instalaciones de la antigua Escola de Transmisións e Electricidade da Armada (ETEA).

«Vigo non se entende sen o complexo mar-industria e o futuro dese complexo pasa pola ciencia e pola investigación», destacó la dirigente nacionalista, que avanzó que este consorcio seria el mayor complejo científico y tecnológico europeo en el campo de la investigación marina.