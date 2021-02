Pontón exige al Gobierno que rectifique y recurra la sentencia de Meirás

0

La Voz de Galicia José Manuel Pan

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, exige al Gobierno central que «rectifique a errática decisión» de no recurrir la sentencia que obliga a indemnizar a los Franco por los gastos de conservación del pazo de Meirás desde el año 1975. La líder nacionalista dijo este jueves en Meirás, que la sentencia es «bochornosa» desde el punto de vista democrático.

El fallo de la Audiencia Provincial de A Coruña reconoce que el pazo es propiedad del Estado, pero ordena pagar a los Franco los gastos de mantenimiento del pazo al considerarlos poseedores de buena fe. La Diputación de A Coruña ya ha anunciado un recurso para evitar esos pagos; el Estado, no.

Frente al pazo de Meirás, Pontón aseguró que la sentencia de la Audiencia de A Coruña supone un regalo para los Franco porque puede abrir el camino a que en instancias superiores se le pueda dar la vuelta a una sentencia que reconoció que el inmueble es público.

«Para nós é inconcebible que esta sentencia non reciba unha resposta política e xurídica», dijo Pontón, que añadió que decir que la familia tuvo el pazo de buena fe es un paso atrás para la memoria democrática y para las víctimas del franquismo. La dirigente del BNG pide al Gobierno que no rompa la unidad y el clamor social que hay en Galicia sobre el pazo de Meirás. «A inacción do Goberno central fai sospeitar dun pacto coa Familia do ditador, é inconcibible que non haxa resposta política», dijo, denunciando también la pasividad de la Xunta.

El BNG, recordó, ha registrado varias iniciativas en el Parlamento gallego y en el Congreso para reclamar que se gestione Meirás desde Galicia.