Nueva polémica entre PP y BNG por una alusión peyorativa a la corta edad de un diputado

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

25/02/2021 18:57 h

Con 25 años, Daniel Castro es el diputado más joven del Parlamento gallego, mientras que Ovidio Rodeiro ya peina canas. El primero pertenece al BNG y el segundo, al PP. Entre ambos saltaron chispas este jueves cuando participaban en un debate de la comisión de Educación e Cultura dirigido a declarar bien de interés cultural el castro Lupario, en Rois, propuesta que no prosperó por la falta de apoyo de los populares. Pero no fue esa diferencia de voto lo que desató la polémica entre ambos parlamentarios, sino la alusión que Rodeiro hizo a la juventud de Castro para subestimar sus argumentos, lo que provocó una protesta formal del Bloque y las correspondientes disculpas.

La petición para declarar BIC el castro Lupario partió del PSdeG y el BNG no dudó en respaldarla. Pero en la bancada izquierda ya debieron intuir que los populares no le iban a dar luz verde, así que Daniel Castro aprovechó su turno para criticar el «desapego que o PP demostra cara o noso patrimonio», pues no veía posible que en el 2009 la Xunta se comprometiera a declarar BIC hasta 19 castros y, doce años más tarde, no se estableciera esta protección ni siquiera para la mitad de ellos.

«Vostede é moi novo», comenzó replicando el popular Ovidio Rodeiro. «É moi novo —prosiguió— e dixéronlle que repetira o mantra de sempre, que o seu partido é o mellor en todo e o máis grande en todo». No obstante, destacó que el Gobierno gallego si está «comprometido coa salvagarda e protección do patrimonio», y como prueba de ello puso que en los últimos cuatro años se incorporaron a la lista BIC un total de 71 bienes.

Al diputado novel no pareció agradarle la alusión a su edad, pero carecía de turno para hacer una objeción. En su defensa salió instantes más tarde otro nacionalista, Manuel Lourenzo, viceportavoz y número tres del grupo del BNG, que se encargó de llamar al orden a Rodeiro al calificar su alusión de salida de tono, por insinuar que como alguien es «moi novo e ven aquí a repetir o que lle mandan».

Lourenzo exigió que en la comisión parlamentaria de Educación e Cultura «fagamos gala do nome» y se dejen fuera este tipo de alusiones. «Eu comprométomo a non utilizar nunca nin a idade nin as limitacións dialécticas de ningún deputado», soltó, desafiando a la bancada popular. Rodeiro respondió de inmediato con estas palabras: «Se alguén se sinteu ofendido, pido disculpas», si bien matizó que su concepto del respeto era elevado, y si situaba «na metade ou para arriba» de la media.