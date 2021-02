El Estado y la Xunta se quedan solos al no recurrir la sentencia del pazo de Meirás

0

La Voz de Galicia José Manuel Pan

Redacción / La Voz 26/02/2021 05:00 h

El Estado y la Xunta se han quedado solos en su estrategia jurídica respecto al pazo de Meirás, y son los únicos organismos personados en la causa que no van a recurrir la sentencia de la Audiencia de A Coruña que ordena indemnizar a los herederos de Franco por los gastos de conservación del pazo desde 1975. Los otros tres implicados en el proceso judicial contra los Franco (Diputación de A Coruña y concellos de Sada y A Coruña) sí recurrirán ante el Tribunal Supremo para evitar pagar por lo que consideran que fue un uso irregular del pazo y demostrar que no hubo buena fe por parte de los Franco, como indica la sentencia.

El Gobierno central y, en su representación, la Abogacía del Estado, fueron los grandes vencedores en el proceso contra los Franco al conseguir en primera instancia una sentencia que les dio la razón en los posicionamientos claves, incluso negando la liquidación del estado posesorio al considerar a los Franco poseedores de mala fe. Pero su renuncia al recurso ante el Supremo ha generado numerosas críticas, excepto de la Xunta, que confirmó que se adhiere a la decisión del Estado, «como se fixo en todo o proceso».

«Motivos estrictamente jurídicos»

Fuentes de la Abogacía del Estado explican que los motivos para no recurrir son «estrictamente jurídicos» y que la sentencia reconoce lo más importante, que el pazo es propiedad del Estado. Y añaden, además, que el Código Civil establece el pago por gastos necesarios incluso para los poseedores de mala fe, por lo que un recurso ante el Supremo tendría poco recorrido.

Esas explicaciones no son suficiente argumento ni para la Diputación ni para los concellos de Sada y A Coruña, que recurrirán para tratar de evitar que los Franco sean indemnizados. «Xa se beneficiaron durante moitos anos do uso particular dun edificio público», aseguran desde la Diputación que preside el socialista Valentín González Formoso. La alcaldesa de A Coruña, la también socialista Inés Rey, ve «complicado de entender y explicar la parte de la sentencia donde se habla de posesión de buena fe y de indemnizar a quien no era legítimo dueño de ese pazo».

El Concello de Sada fue de los primeros en mostrar su disconformidad con la sentencia y en reclamar un recurso. «O Estado non pode deixar sen recorrer aquelo que beneficia, económica e xurídicamente aos detentadores do pazo», lamenta Benito Portela, alcalde de Sada, municipio al que pertenece Meirás.

A esas críticas se suman las de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón. Desde las puertas del pazo de Meirás, la dirigente nacionalista reclamó ayer al Gobierno de Sánchez que «rectifique e recurra contra a sentenza que obriga a indemnizar aos Franco tras ter ocupado o inmoble durante décadas».

«Non podemos pagar dúas veces»

«Non podemos pagar dúas veces pola devolución dun ben roubado», añadió Pontón, que dijo que «son cada vez máis as voces que alertan sobre un posible pacto oculto entre Goberno e os Franco para non presentar ese recurso, e agardamos que, pola vía dos feitos, se desminta esta posibilidade recorrendo a sentenza».