Consellería de Educación y sindicatos firman un criterio de prioridades en la vacuna de los mayores de 55 años

Redacción / La Voz 25/02/2021 19:35 h

La Consellería de Educación y los sindicatos acordaron un listado de criterios para la prioridad en la vacuna de los mayores de 55 años del sector, y así será, empezando por los centros públicos dependientes de la consellería:

Educación Especial Educación Infantil Pedagoxía Terapéutica (PT) y Audición e Linguaxe (AL) Personal cuidador, personal educador, personal intérprete de lengua de signos, personal sanitario Educación Primaria Personal de conservatorios y escuelas de diseño Personal de secundaria (ESO, BACH e FP) Restante personal de enseñanzas especiales Personal subalterno, de cocina y de limpieza Inspección, CAFI, Centros de Formación e Recursos, liberados sindicales Personal docente y no docente de los centros privados (con y sin concierto) en el mismo orden que los anteriores Auxiliares de conversación Personal no docente dependiente de los centros educativos con relación laboral con la Administración educativa y los ayuntamientos Personal no docente que no estuviese incluido en el grupo inicial Personal colaborador de comedores

Este acuerdo será enviado a Sanidade, que es el organismo que tiene la última palabra. Sobre todo porque inicialmente en el grupo 6 no se encontraba el personal no docente de los centros educativos, pero los sindicatos consideraron fundamental incorporarlos en la misma categoría que los docentes. Si Sanidade lo aprueba, los criterios se podrán aplicar cuando lleguen las suficientes vacunas de Pfizer.

Los menores de 55 años que están siendo vacunados no siguen estos criterios de prioridad.

Los que están de baja médica (o en permisos de maternidad o excedencia) serán convocados a su vacunación cuando se incorporen al puesto de trabajo. Y los interinos que se incorporen al sistema serán añadidos a la campaña de vacunación.

Los sindicatos con representación en la mesa sectorial gallega (CIG-ENSINO, CC OO-ENSINO, ANPE y PESP

-UGT) han emitido un comunicado conjunto en el que apuntan que el acuerdo nace de una propuesta conjunta de las cuatro organizaciones y lo justifican en que se evitará «o caos provocado pola descoordinación entre Sanidade e Educación, convocando a profesorado sen ningún tipo de criterio nin prioridade no comezo da vacinación» de los menores de 55 años.

Los sindicatos, que actuaron conjuntamente en este proceso, explican que la no vacunación del personal de baja, permisos y excedencias fue una decisión «adoptada por Sanidade para todos os sectores e aplicado previamente co persoal sanitario. Igualmente é decisión de Sanidade non vacinar ao alumando que está a facer as prácticas dos graos ou mestrados nos centros educativos, como fixo co persoal sanitario en prácticas».

Explican desde la representación de los trabajadores que su principal preocupación ha sido «dotar do maior nivel de garantías ao proceso de vacinación, facilitando que todo o persoal poida vacinarse».