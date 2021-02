La Diputación de A Coruña recurrirá la sentencia que ordena pagar a los Franco por Meirás

0

La Voz de Galicia José Manuel Pan

Redacción / La Voz 24/02/2021 16:33 h

La Diputación Provincial de A Coruña presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en contra de la sentencia de la Audiencia de A Coruña que ordena pagarle a la familia Franco los gastos de conservación del pazo de Meirás desde 1975. El equipo de gobierno que preside el socialista Valentín González Formoso ha decidido que presentará el recurso y así se lo comunicará este miércoles a la Xunta pola devolución do pazo de Meirás, que se reúne esta tarde.

La Diputación es el primer organismo personado en el proceso por la propiedad del pazo de Meirás que decide presentar un recurso contra la sentencia. Los concellos de Sada y A Coruña también anunciaron su intención de hacerlo, aunque no lo decidieron oficialmente hasta ahora. La Abogacía del Estado, que era la que dirigía la demanda contra los Franco, ya desistió de presentar recurso. Por razones jurídicas.

Os Franco xa se beneficiaron durante moitos anos

El organismo provincial está satisfecho con el núcleo de la sentencia, que confirma que el pazo pertenece al patrimonio público, pero está en desacuerdo con la parte del fallo en el que se ordena indemnizar a los herederos del dictador por los gastos de mantenimiento del inmueble, lo que técnicamente se denomina liquidación del estado posesorio y que así está contemplado en el Código Civil. La Diputación entiende que «os Franco xa se beneficiaron durante moitos anos a nivel particular do uso dun edificio público».

Desde el gobierno provincial se considera que el recurso ante el Supremo «continúa o camiño iniciado por esta institución de contribuír á devolución do pazo de Meirás ao patrimonio público achegando argumentos e datos que fundamentan esta decisión». Con esta decisión también se responde «á opinión amplamente maioritaria manifestada por moitos dos membros da Xunta pro devolución do pazo de Meirás de que non se debe indemnizar á familia Franco».

Los diputados Bernardo Fernández y Xosé Luís Penas transmitirán la decisión de recurrir la sentencia a los miembros de la Xunta durante la reunión telemática que mantendrán este miércoles, en la que los diferentes especialistas, organismos y entidades representadas analizarán la sentencia y la situación actual. En la Xunta pro devolución do pazo están representados los concellos de Sada y A Coruña, las universidades, entidades de recuperación da memoria histórica y especialistas como Emilio Grandío e Xabier Ferreira, autores de los informes histórico-jurídicos con los que la Diputación de A Coruña «abríu o camiño para a defensa xudicial da devolución do pazo de Meirás ao Estado».