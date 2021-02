La Xunta pedirá a Abanca que adapte su proyecto de universidad a los requisitos que le solicita el CES

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 23/02/2021 18:45 h

La Universidad Intercontinental de la Empresa, la primera privada que se promueve en Galicia, tendrá que adaptar su proyecto a los requisitos que le ha planteado el Consello Económico e Social (CES) en su informe preceptivo -que no vinculante- publicado este pasado lunes.

El dictamen del CES (donde se sientan sindicatos, patronal y representantes de las tres universidades públicas, entre otros representantes) apunta a dos circunstancias que tienen que ser enmendadas. La primera, la que tiene que ver con el catálogo de titulaciones propuesto, que entiende que es redundante con las que ofrece ya el sistema universitario gallego. «A teor da documentación presentada, non se cumpriría co disposto pola letra g) do artigo 13 da Lei 6/2013, de 13 de xuño, do Sistema Universitario de Galicia, o que contradí o afirmado no anteproxecto cando indica que ''co recoñecemento desta universidade amplíase a oferta formativa no eido da educación universitaria galega''», dice ese dictamen. La ley gallega de Universidades obliga a que cualquier nueva institución que se instale en Galicia tenga un catálogo de grados «complementario y no reiterativo respecto a las titulaciones preexistentes y consolidadas en el SUG, valorándose especialmente su conexión con nuevas ramas surgidas en el campo científico y con nuevas necesidades profesionales».

El segundo punto que cuestiona el CES es la implantación de los institutos universitarios, una figura que la Universidad Intercontinental quiere fomentar en lugar de facultades, algo que no ve claro el Consello Económico e Social.

Afundación -la obra social de Abanca, que es la que promueve este centro- ha evitado hacer declaraciones sobre el dictamen del CES. El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha señalado que el informe revela «unha serie de carencias» técnicas y administrativas, algunas de ellas «xa fixadas» en el informe que emitió en su día el Ministerio de Universidades, que dio luz verde a esa Universidad hace unos meses. «Entendemos que no seguiente [informe] terán que subsanarse para poder seguir o proceso».

En todo caso, ha añadido el conselleiro, se trata de un trámite más del proceso de creación e impulso de la entidad privada.

El siguiente paso para esta institución está en el Consello de la Xunta, que tendrá que evaluarlo y, en caso de dar su aprobación, elevarlo al Parlamento de Galicia. Posteriormente, el detalle de las titulaciones tendrá que acordarse con la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia. Los promotores de esta universidad, con campus en A Coruña y Vigo y sede administrativa en Santiago, confían en que pueda estar operativa en el curso 2022/23.