Crecen en Galicia las estafas del mensaje que secuestra las cuentas de WhatsApp

La Voz de Galicia josé manuel pan

redacción / la voz 22/02/2021 05:00 h

«Hola, lo siento, te envié un código de seis dígitos por error. ¿Puedes pasármelo, por favor. Es urgente». Alba recibió un mensaje como este en su aplicación de WhatsApp el jueves al mediodía cuando aún estaba en el instituto de A Coruña en el que estudia bachillerato. La joven no desconfió y respondió al wasap marcando los seis números que le pedían. En ese momento no lo sabía, pero acababa de ser víctima del timo conocido como el secuestro del WhatsApp. Se enteró horas después, cuando intentó acceder a su cuenta y no había nada. La aplicación había desaparecido, junto a los contactos, las imágenes y los mensajes.

El Grupo de Delitos Telemático de la Guardia Civil lanzó la semana pasada una alerta nacional por la existencia de este problema. «¿Recibes un wasap de un contacto desconocido y te pide que facilites un código de seguridad que no has solicitado? Ni caso, no te dejes engañar, alguien está tratando de acceder a tu cuenta». La Guardia Civil transmitió ese aviso por las redes sociales, pero muchos usuarios como Alba ya habían caído en la trampa.

¿recibes un #WhatsApp de un contacto desconocido y te pide que facilites un código de seguridad que no has solicitado? 🤔🤔 #NiCaso, no te dejes engañar, alguien está tratando de acceder a tu cuenta pic.twitter.com/0ZTRvnMF4W — GDT Guardia Civil (@GDTGuardiaCivil) February 11, 2021

El objetivo es suplantar la identidad de la víctima, advierten desde la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), el departamento del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), que asesora a los usuarios sobre los peligros de Internet y las redes sociales. La página web de este organismo del Gobierno emitió el pasado 5 de febrero un aviso sobre este tipo de engaño en el que advertía que en los últimos meses se habían recibido gran número de denuncias y peticiones de ayuda sobre casos de suplantación de identidad y robo de cuentas.

Desde la OSI explican que con esos mensajes los ciberdelincuentes «tratan de hacerse pasar por otra persona o entidad con diferentes motivos, ya que se han detectado desde robos de datos, fraudes y engaños para obtener información o un beneficio económico, hasta ciberacoso y extorsiones». Una vez que la víctima ha respondido el mensaje, la cuenta queda secuestrada y los estafadores pueden acceder a todos los datos que se guardan en el terminal telefónico.

En realidad, explican desde la OSI, el mensaje con los seis dígitos llega cuando alguien está utilizando nuestro número de móvil para instalar la aplicación de WhatsApp. Si se le facilita ese código, el atacante se hace con nuestro terminal. Y una vez que el teléfono está bajo su control, «tendrá total libertad para lanzar fraudes en nuestro nombre, obtener información personal, cambiarnos la contraseña y los datos de recuperación de la cuenta y pedirnos incluso un rescate a cambio de recuperar el control de la misma».

En el caso de la joven coruñesa, el primer trastorno que detectó tras el ataque a su cuenta fue la pérdida de los datos. Como medida de precaución, decidió restaurar su terminal y pudo recuperar la información que guardaba en una copia de seguridad. Pero, por el momento, no sabe si el atacante está utilizando alguna de sus contraseñas o manipulando su identidad para realizar algún tipo de fraude.

Los expertos en ciberseguridad aseguran que hay casos más graves de secuestros de WhatsApp en los que los atacantes exigen dinero para poder desbloquear el acceso a la cuenta y a datos confidenciales o fotos. Esos serían los supuestos más graves, pero en todos los casos la recomendación es denunciar los hechos ante la Guardia Civil o la Policía Nacional, que disponen de equipos especializados en este tipo de delitos.