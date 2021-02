Ayuso arremete contra Feijoo por «ponerle recados y consejos» a Casado a través de los medios

0

Agencias 22/02/2021 22:57 h

La presencia de Feijoo en Madrid en las últimas horas ha causado un sensible revuelo en las filas populares de la capital. Las declaraciones del líder gallego en las que dejó entrever sus críticas a Pablo Casado tras los resultados en Cataluña y su desacuerdo con que se intente separar del pasado abandonando la sede de Génova, no han sentado nada bien en el seno de algunos afines al presidente de los populares.

La muestra más rotunda de ese malestar llegó de nuevo por parte de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En una rueda de prensa para presentar un autobús urbano de hidrógeno, habló de la posible fusión entre PP y Ciudadanos y expresó su deseo de que ambos partidos sigan colaborando. Pero Ayuso no quiso dejar pasar ese momento para responder a Feijoo, aunque sin citarlo expresamente. Aseguró que no quería hablar más de política a nivel nacional porque, adujo, «no me gusta ponerle recados ni consejos» al líder del PP, Pablo Casado, «a través de los medios de comunicación».

La presidenta hacía alusión de esa manera a las distintas intervenciones que Feijoo tuvo en TVE o en la Cope, donde lamentó el episodio de la sede de Génova y también llegó a indicar que en la política cuando no se ganan elecciones hay que dejar paso a otras personas, lo que no gustó en Madrid.

Pero no es este el primer ataque de Ayuso a Feijoo. Ya se refirió a él en otras ocasiones, la última con ocasión de la gestión de la crisis sanitaria. Cuando la presidenta madrileña decidió mantener abiertos los locales de hostelería, Feijoo, en una entrevista en La Voz, puso en duda las medidas de la capital y dijo: «Madrid ha optado por una decisión por la que yo no me sentiría responsable si la tuviese que aplicar en Galicia y, por tanto, he optado por otra».

Aquellas declaraciones hicieron que el secretario general del PP, Teodoro García Egea, también señalase a Feijoo y realizase un llamamiento a filas a todos los barones para recordarles que el partido tenía una estrategia a nivel nacional respecto a la gestión de la pandemia, y que no se iban a tolerar versos libres. Pero luego llegó el resultado catalán y el cambio de sede.