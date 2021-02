La Xunta propone que se bonifique el coste total del viaje de vuelta en la AP-9

0

La Voz de Galicia redacción

la voz 18/02/2021 17:24 h

La Xunta ha planteado que los 50 millones de euros consignados en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para rebajas en los peajes de la AP-9 se dediquen a la gratuidad del viaje de vuelta durante los siete días de la semana y a la bonificación del 60% para vehículos pesados.

La propuesta será remitida al Gobierno central por parte del Ejecutivo autonómico tras ser validada en el Consello de la Xunta celebrado este jueves, de cuyos acuerdos ha informado el vicepresidente primero, Alfonso Rueda, en sustitución del titular del gobierno, Alberto Núñez Feijóo, en viaje a Madrid para reunirse con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. La proposición de la Xunta plantea la gratuidad del viaje de vuelta para todos los vehículos ligeros y durante los siete días de la semana. Asimismo, en otra medida pensada para vehículos ligeros, propone un descuento del 25% en la ida para aquellos desplazamientos de ida y vuelta que se produzcan en un intervalo de 24 horas (excepto domingos y festivos).

Además, con el objetivo de fomentar el uso de la autopista para el transporte de mercancía y liberar las vías secundarias, la Administración gallega también pone sobre la mesa la bonificación del 60% para los viajes de ida y vuelta de vehículos pesados.

Estos planteamientos, según ha apuntado Rueda, surgen ante la «inacción» del Ejecutivo estatal para activar el uso de los 50 millones de euros consignados en los PGE mes y medio después de su entrada en vigor a comienzos de año.

Se trata de las dos medidas «fundamentais» de la proposición de la Xunta para dar uso a esa partida presupuestaria, que surge del «coñecemento de primeira man» de la infraestructura y que está «amparada con cifras».

Rueda ha señalado que en el diseño de las medidas del plan (la Xunta avanzará en los próximos días más puntos de su propuesta) fueron consideradas tanto la pérdida de ingresos para la concensionaria de la autopista, Audasa, como el posible impacto económico del «incremento» de tráfico que la Xunta considera que provocaría la aplicación de estos descuentos.

Por lo tanto, según el vicepresidente, la aplicación de las medidas no tendría costes adicionales para la concesionaria ni tampoco beneficios que, como ha recalcado, sí repercutirían en los usuarios de la «espina dorsal que explica o movemento económico e social dunha parte moi importante da comunidade».

Cuanto antes

A preguntas de los medios, Rueda indicó que su aplicación depende de la voluntad del Ejecutivo central, que en el caso de estar de acuerdo con los planteamientos trasladados por la Xunta, las bonificaciones «poderían aplicarse canto antes».

Y es que, según ha incidido el vicepresidente, «de nada vale ter consignados» en los presupuestos partidas para rebajar los costes de «a autopista máis cara do Estado» si no se ejecutan. Asimismo, Rueda ha puesto el acento en que, paralelamente a este paquete de medidas y mientras no se resuelva la transferencia de la tituralidad de la autopista, la Xunta continuará demandando «que se cumpra o prometido» y se elimine el peaje de Redondela y se dejen «sen efecto» las subidas «extraordinarias» aplicadas a principios de este año.

Cuestionado sobre los argumentos de Audasa para oponerse a una posible gratuidad entre Vigo y Rande, Rueda ha encuadrado esta postura a las «moitas actitudes» que adopta la concesionaria sobre las bonificaciones en las tarifas y que, dice, «despois son desmentidas pola xustiza». «Esta parece unha máis», ha apostillado.

Losada no concreta el plazo para la rebaja de peajes en la AP-9

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, ha apelado a hacer un «decreto muy bien atado» para la rebaja de los peajes de la AP-9, al ser preguntado cuándo se procedería a aplicar esta medida.

Al respecto, ha dicho que la intención es elaborar a través del Ministerio de Transportes un decreto que lo «asegure». «Hay que hacerlo con mucha seriedad», ha dicho aludiendo a la sentencia del Tribunal Supremo por la cuantía que obligó a pagar el Estado por la gratuidad de los peajes de Rande y A Barcala, durante el gobierno del PP.

Sobre la rebaja de los mismos, ha insistido en que se trata de una «medida histórica» ya que, según ha recalcado, se garantizarán recursos económicos para este fin «y de forma continuada».