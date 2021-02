La Universidad de Abanca tiene ya adaptados sus títulos al nuevo escenario que exige la Xunta

0

La Voz de Galicia R. SANTAMARTA

Redacción 17/02/2021 05:00 h

La Universidad Intercontinental de la Empresa, la primera privada en Galicia patrocinada por Afundación (la obra social de Abanca), tiene su oferta de titulaciones ya adaptada al nuevo escenario Galicia 2030: Perfiles Profesionales de futuro y nuevas titulaciones y especialidades universitarias, que hace unas semanas hizo público la Consellería de Educación para reorientar los estudios superiores en Galicia. Un informe interno de este centro apunta a que el mapa de grados y másteres que ya se indicaba en el 2018 encaja en ese documento, por lo que la Universidad tiene buena parte del recorrido hecho. Afundación ha evitado hacer comentarios sobre ese documento interno.

Ese mapa de titulaciones contempla ingenierías de sistemas e ingenierías empresariales, un máster en ingeniería de datos e inteligencia de negocios, un grado en negocios digitales, otro en neuromárketing y comportamiento del consumidor, y el grado en ADE y el máster en administración y dirección de empresas (MBA) que imparte ya el grupo a través de Ieside, el germen de este campus privado, hoy adscrito a la Universidade de Vigo.

Son todos títulos que se proponían ya en el 2018, casi tres años antes de que saliera esa guía del Gobierno gallego. Es decir, que los promotores ya contaban con que esas podían ser las demandas del sistema universitario gallego, según se apunta en ese informe de la Universidad Intercontinental de la Empresa. Uno de los puntos que más se tienen en cuenta es que este nuevo campus operará con sistema de institutos, «en torno a áreas medulares de conocimiento, evitando las rigideces asociadas a facultades y departamentos convencionales», dice ese informe. «Los estudiantes de distintos programas y ramas de conocimiento -añaden los promotores- podrán compartir aulas adquiriendo conocimientos medulares, comunes a todas las especialidades».

Esos grados y másteres, en todo caso, están en revisión. No serán definitivos hasta que el centro cuente con la luz verde de todos los organismos oficiales. Tras el visto bueno del Ministerio de Universidades, falta primero un informe del Consello Económico e Social -necesario, pero no vinculante-, y después autorización del Consello de la Xunta y del Parlamento de Galicia. Las titulaciones definitivas se someterán a la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, con la intención de que todas estén disponibles para el curso 2022-2023. Antes, por una cuestión de plazos, no será posible.