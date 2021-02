La exdelegada de la Xunta en Pontevedra condenada con Louzán cesa como vocal en el consejo de administración del puerto de Marín

«Busquemos aos responsables dos que están tramitando estos expedientes, que é un expediente única e exclusivamente da Deputación», dice Luisa Piñeiro en un vídeo en sus redes sociales

«Son unha das poucas persoas que coñece a verdade desta situación». Luisa Piñeiro, la dimitida delegada territorial de la Xunta en Pontevedra tras ser condenada a dos años de cárcel y ocho de inhabilitación, ha empleado su perfil en la red social Facebook para insistir en su inocencia y en que recurrirá esta sentencia hasta donde sea necesario. Eso sí, la ex alto cargo del PP deja claro que no se arrepiente de su actuación -«fixen o correcto no seu momento»-, así como asegura que «si, volvería a facelo. Estou segura da actuación que fixen no seu momento e non teño porque ocultalo».

Seguir leyendo