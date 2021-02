Denuncian la muerte por un disparo de un lobo en A Mezquita y el envenenamiento de otros dos en O Xurés

Xabier Paz, un gandeiro de Vilalba de 22 anos, conta en primeira persoa o impacto do lobo na súa actividade e reclama medidas que compatibilicen a conservación da especie e a actividade no agro

Nunca pensei escribir isto, pero creo que é o momento. Todo comezou cos 18 anos acabados de cumprir. Un venres recibín unha chamada de meu pai. Pensei que o avisaran da universidade de que ese día non fóra á clase, porque todos sabemos que os xoves universitarios son complicados. Pero un minuto despois, decateime de que era un dos mellores días da miña vida: díxome que ía quedar libre unha finca onde me podería incorporar á actividade gandeira e empezar toda esta andaina.

Ao pouco tempo cambiei a carreira por un ciclo superior relacionado co meu futuro, uns estudos que me axudarían a facer realidade un soño con coñecementos e profesionalidade. Por suposto, sempre apoiado pola familia porque onde ía un rapaz coma min, con todas as ganas do mundo pero sen unha base económica, negociar un préstamo cun banco, ou falar cos donos dunha finca para alugala? Paso a paso, con moita axuda, e malia o complicados que son todos eses trámites, conseguino.

