Concepción Lavid: «Siempre he sido inconformista»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Ana Gerpe

la voz 18/02/2021 05:00 h

Como si no hubieran transcurrido más de tres décadas, Concepción Lavid Fontecilla (Riotuerto, Cantabria, 1959) devuelve con precisión al presente aquel 29 de abril de 1988, en el que la cofradía de Portosín la convirtió en la primera patrona mayor de España: «Fue una propuesta realizada por el sector de los armadores tras la dimisión del entonces responsable. En aquel momento se hablaba de la transformación de las cofradías, para que ejercieran más como organizaciones de productores, y ellos pensaron que podía ser la persona idónea al poseer formación en administración de empresas, unida a mi facilidad para relacionarme a nivel político y social. Creían que debía darse otra proyección a la cofradía».

Un mes duró en el cargo, porque la Xunta anuló su elección porque no era socia de la cofradía: «Se agarraron a una ley antigua y no pude llegar a tomar posesión». Lavid recuerda que posteriormente se creó en la localidad una cooperativa de armadores de la que estuvo al frente varios meses, «pero volvimos a toparnos con problemas administrativos y lo dejé».

Originaria de Santander, Concepción Lavid convirtió Galicia en su tierra adoptiva. En la década de los 80 irrumpió con fuerza en la vida política y cultural de Porto do Son. Integrante de Alianza Popular y posteriormente del PP, acabó liderando el CDS en el municipio e, incluso, llegó a ir como candidata de Unión Centrista en las elecciones de 1996 al Congreso. Durante más de una década, hasta 1999, fue concejala en Porto do Son. Dejó atrás la política activa con el cambio de milenio, pero continúa siendo una persona comprometida: «Siempre he sido inconformista y critico lo que considero injusto. Soy de la vieja hornada, entiendo la política como un servicio público. Creo que se continúa funcionando más por intereses de partido que ciudadanos».

De su etapa como vecina de Portosín recuerda también su implicación con la Asociación Cultural Goyanes.

En el 2000, la vida de Concepción Lavid dio un giro radical. Trasladó su residencia a Bertamiráns (Ames), donde fundó una inmobiliaria, abrió una tienda de moda y complementos y también una escuela infantil. Negocios que, explica, ahora llevan sus hijos. Parece difícil que una persona pueda hacer frente a tantas actividades, pero asegura que «el mejor capital que he tenido siempre es la gente con la que he trabajado».

Movida por su espíritu de servicio, desde hace seis años es la directiva en Galicia de Aprender a Educar: «Es una empresa filial del exjugador de waterpolo Pedro García Aguado. Me centro en algo que considero que es necesario, las conductas en adolescentes y en la ayuda a los padres. Realizamos una intensa actividad en muchos lugares».