El BNG demanda con una ley que la mujer deje de ser discriminada en la ciencia y la investigación

17/02/2021 13:40 h

Tres investigadoras posdoctorales elevaron el año pasado una queja al Valedor do Pobo por la penalización sufrida en el cómputo de méritos, al no introducirse un factor corrector para las bajas por maternidad, período en los que no pudieron acreditar producción científica para promocionar. Es un obstáculo normativo inherente a su condición de mujeres, que el BNG se propone abolir con la proposición de ley presentada este miércoles con el fin de garantizar un trato igualitario para las mujeres en las carreras científicas y en la labor investigadora.

La iniciativa legislativa del BNG lleva por nombre Proxecto Ángeles Alvariño, en homenaje a a oceanógrafa ferrolana que desarrolló buena parte de su labor en Estados Unidos, y con ella se propone acabar con los nichos de discriminación que sufren las mujeres a la hora de promocionar en las áreas STEM, el acrónimo en inglés utilizado para las carreras científicas, tecnológicas, ingenierías y matemáticas. «Trátase de sentar as bases para rematar cunha situación de facto que obriga ás mulleres a escoller entre ser científicas ou ser nais», manifestó la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que dijo que, aparte de ser una injusticia y una discriminación para las afectadas, esto también supone «unha perda de talento para a sociedade».

Pontón compareció junto a la viceportavoz del Bloque, Olalla Rodil, para explicar las líneas maestras del texto legal «co que queremos empezar a borrar as barreiras que aínda existen», señaló Rodil, para lograr la igualdad de género en la ciencia. Con esta norma se introducen mecanismos correctores para que los permisos por maternidad o paternidad, así como los de lactancia, conciliación o cuidados sean compensados y «non penalicen» a la hora de acceder a ayudas, a becas o de promocionar en las carreras.

También apelan los nacionalistas a «promover e visibilizar» el trabajo desarrollado por las mujeres mediante la creación de cátedras sobre cuestiones de género es las facultades y escuelas superiores, así como a fomentar otra cultura diferente en la organización del trabajo y en la gestión de los tiempos «que favoreza a conciliación, pero tamén a corresponsabilidade» de los hombres en tareas que mayoritariamente recaen en las mujeres.

La líder del BNG dijo que su proposición es una respuesta a la «inacción do Goberno do PP» en esta materia, al que acusó no solo de no fomentar la visibilidad del trabajo científico de las mujeres, sino también «de ser o responsable da discriminación» que sufren por no tomar las medidas para corregirlo.