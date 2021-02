El Senado pide al Gobierno que ceda a la Xunta la gestión del pazo de Meirás

0

La Voz de Galicia

16/02/2021

El Senado aprobó la mañana de este martes una moción del Grupo Popular en la que pide al Gobierno que le ceda a la Xunta la gestión del pazo de Meirás. El PP plantea esa cesión con el objetivo de «desarrollar usos culturales que expliquen la historia del inmueble, reivindiquen el entendimiento y la concordia, y ahonden en el papel de las escritoras en la historia de la literatura, particularmente de Emilia Pardo Bazán».

El PSOE votó en contra de la iniciativa después de que no le fuese aceptada una moción de sustitución que no incluía la cesión a la Xunta, sino la continuación del proceso de recuperación del pazo mientras que la sentencia no sea firme. Los populares lograron el apoyo de Ciudadanos y del Grupo Vasco, mientras que el resto de los grupos se abstuvieron.

Esta moción fue defendida en el seno de la Comisión de Cultura y Deporte por Miguel Lorenzo, senador gallego del PP, quien lamentó «que el PSOE vote en contra de que Galicia gestione los usos del pazo de Meirás». Lorenzo añadió que «los socialistas dicen una cosa en el Parlamento de Galicia y otra en Madrid».

El senador socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga, mostró su postura contraria a la propuesta ya que «se pretende sustituir el relato íntegro del pazo por un relato parcial, que oscurece un componente fundamental en su historia: que es fruto de un expolio donde existen también víctimas y es parte de una donación forzada». El documento de sustitución que presentó el PSOE proponía continuar con la colaboración institucional en el seno de la comisión creada para definir el futuro del pazo «e impulsar la definición del relato que debe ser formulado durante las visitas y en las exposiciones que albergue el edificio, que en todo caso incluirá las necesarias referencias a la historia íntegra del inmueble, a su condición de residencia de Emilia Pardo Bazán y de su papel en el contexto de un régimen dictatorial como el franquista, y por tanto, de recuperación de la memoria histórica».

La Xunta, a la espera de lo que haga el Estado

Mientras, el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, dijo este martes que la Xunta está estudiando la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña sobre el pazo de Meirás y no ha querido pronunciarse sobre la indemnización a los Franco por los gastos de conservación. Solo dijo que está a la espera de lo que haga la Abogacía del Estado en relación a la presentación de un recurso contra la sentencia. Será después cuando la Xunta tomará las decisiones oportunas, explicó el conselleiro. «Temos que agardar a ver que fai o Estado, que é o propietario», señaló Rodríguez.

« Branqueo do franquismo »

Por su parte, el colectivo Iniciativa Galega pola Memoria (IGM) asegura que indemnizar a los herederos del dictador Francisco Franco por el mantenimiento del pazo de Meirás desde 1975 supone «perpetuar a anomalía democrática», por lo que reclama al Estado que recurra la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña. Esta entidad dice que la única víctima en la demora de la devolución del inmueble a lo público es el pueblo gallego, «que conviviu durante 40 anos coa vergoña do espolio impune». IGM añade «o máis grave da sentenza non está no desembolso económico, senón na nova burla que supón que o tribunal estableza que non houbo mala fe na ocupación continuada dun ben obtido durante a ditadura militar mediante o uso do espolio. E que, unha vez máis, se branquee o franquismo e mesmo se poña en dúbida a loita das vítimas e do propio movemento memorialístico».