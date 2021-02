El PPdeG dice que la «moderación» es la apuesta correcta y no ve tocado el liderazgo de Casado

0

La Voz de Galicia

Santiago 15/02/2021 19:15 h

A la espera de que se pronuncie Alberto Núñez Feijoo, el portavoz parlamentario del PPdeG ha avanzado la valoración de la formación gallega y las consecuencias en el seno de un partido que, más allá de unos resultados que «non cumpriron obxectivos» en Cataluña, sí cree que está en la linea correcta de «moderación». Para Pedro Puy, el candidato Alejandro Fernández responde a esa línea y considera que sus resultados se vieron perjudicados por «cuestións alleas» y, sobre todo, por la «polarización» del electorado. El dirigente, que felicitó al PSOE y a Salvador Illa por ser el candidato más votado, lamentó que esta opción no vaya a tener la oportunidad de variar la política catalana en los próximos años, y aseguró que el sorpasso de Vox es un fenómeno «que non é raro» en la política española y que responde a posturas extremas «guiadas pola paixóne non a cabeza». En todo caso, cree que la configuración del Parlament «é mala para Cataluña e non é boa para España», en la medida en que tampoco alterará la política de pactos en el Congreso con el independentismo.

Sobre la situación en la que queda Pablo Casado, Puy fue tajante. «Non está en perigo o liderado de Pablo Casado. A aposta é alonxarse dos extremismos e manter os principios nos que cremos, os que levaron á fundación e desenvolvemento do PP a éxitos electorais no pasado», aseguró tras referirse de nuevo a la línea marcada por el PPdeG para aglutinar el voto sin entrar a valorar otros escenarios junto a Ciudadanos. Sobre la formación naranja, cree el portavoz popular que con el paso de las elecciones va irrumpiendo la falta de «coherencia» de partidos más jóvenes. Aún así, cree que el retroceso de Cs provoca «certa tristura porque en Cataluña é onde son mais necesarias as fórmulas moderadas».

Visiones distintas del PSdeG y el BNG

El BNG y el PSdeG también valoraron los resultados de Cataluña con una preocupación común, el avance de Vox, que utilizaron como llamada de atención al PP; y una visión radicalmente distinta sobre cómo debería resolverse la aritmética salida de las urnas. Para Ana Pontón ha triunfado el soberanismo, que debe gobernar Cataluña, «e hai un retroceso da dereita española, que segue instalada na irrelevancia. Esta situación debía levar a unha reflexión profunda ao PP, que normaliza a extrema dereita e dálle osíxeno».

Por su parte, Gonzalo Caballero, la resolución debería traducirse en un Gobierno progresista de izquierdas. La victoria en votos de Illa debe de servir, a su juicio, para buscar «pontes de diálogo, para buscar saídas de acordo ao Estado de dereito e a Constitución. Cremos nunha España diversa, plural, con cogobernanza e gustaríamos que o conxunto das forzas pasen páxina», y que independentismo deje de ser «o eixo» sobre el que gira la política catalana. Sobre los resultados del PP también se mostró preocupado: «O PP queda nun mínimo hisótico e o sorpasso de Vox preocupa a demócratas. Atoparnos con Vox a alza non pode satisfacer, por iso é necesario traballar conxuntamente para frear á ultradereita e o fascismo», reflexionó.