El tren Vigo-Madrid por Santiago tarda solo tres minutos más que por la inestable línea del Miño

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia carlos punzón

vigo / la voz 14/02/2021 05:00 h

La inestable línea ferroviaria del Miño ha quedado al desnudo esta semana con tres cortes de vía en un día y un cuarto ayer. Los 140 años del tendido que sigue el curso del Miño entre Vigo y Ourense y la carencia de inversiones para su actualización han sido puestas en evidencia por las lluvias una vez más. A primera hora de la tarde de ayer un árbol se desplomaba sobre la catenaria antes de la estación de Arbo, recortando aún más el tramo utilizable tras el hundimiento del trazado registrado el martes en Crecente. Los pasajeros del tren Vigo-Ponferrada tuvieron que ampliar ayer su recorrido por carretera hasta Ourense.

Esta ha sido una semana negra para la línea del Miño, pues otro árbol cortó el martes la circulación entre O Porriño y Guillarei, horas antes del último corrimiento de tierras en el trazado y de que el tren Galicia-Barcelona quedase paralizado en Coles al engancharse con la catenaria. Otro desplome del suelo el 12 de diciembre, casi en el mismo punto que el actual, y una nueva caída de árboles trece días después entre As Neves y Arbo anticiparon el bloqueo actual.

Renfe resuelve dichos siniestros con dos medidas: se traslada por carretera hasta Ourense a los pasajeros que toman el tren al sur de Vigo, y se desvía por Santiago a los que parten o quieren llegar a la estación de Guixar desde Madrid y Castilla y León.

La Voz ha accedido a las programaciones oficiales de Renfe para los trenes que circulan entre Vigo y Madrid tanto por su itinerario habitual por la línea del Miño como por la alternativa que ahora se utiliza por Santiago mientras duren los trabajos de reparación del nuevo hundimiento. La conclusión es que viajar desde Vigo a Ourense por el corredor de alta velocidad del eje atlántico requiere 3 minutos más que hacerlo siguiendo el curso del Miño. Los tramos de una sola vía y las limitaciones de hasta 30 kilómetros por hora juegan en contra de la línea tradicional.

Sin parar en Santiago

El plan de viaje en vigor para el servicio más rápido de los disponibles con Madrid tiene su salida marcada en Vigo a las 15.25 horas. Una hora y dos minutos después está fijado su paso por la variante de A Grandeira, donde se accidentó el Alvia en el 2013. Ese baipás evita que los trenes del sur con destino a Ourense y la Meseta tengan siquiera que llegar ni parar en la estación compostelana. La llegada a Ourense se sitúa en las 17 horas, en lugar de las 16.57 que tiene establecido Renfe para el recorrido por el Miño. A partir de ese punto, la tabla de horarios no varía.

En sentido contrario, el Alvia que sale de Madrid a las 7.15 horas llega a Vigo por el Miño a las 13 horas y a las 13.03 en este momento utilizando el baipás de A Grandeira. No hacen falta transbordos ni esperas intermedias, como creen parte de los viajeros consultados o sectores de la clase política viguesa, que rechazan pese a su seguridad el desplazamiento hacia el norte mientras no se haga la salida directa del AVE de Vigo por Cerdedo.

«No queremos hacer transbordos»

a.martínez

a las 15.25 horas del viernes una decena de personas tomaron el tren a Madrid en la estación de Guixar de Vigo. Los cierres perimetrales han reducido el número de viajeros en todos los medios de transporte públicos. Quienes lo hacen es por trabajo, estudios o por la necesidad de cuidar de familiares. El convoy hace la antigua ruta del Miño, la que durante estos días se ha visto muy afectada por las inclemencias del tiempo. Es el trazado ferroviario que históricamente ha unido la ciudad olívica con la capital de España. Muchos viajeros siguen apostando por ella. La mayor parte de las personas consultadas antes de subirse al tren mostraban su preferencia por este camino, en lugar de pasar por Santiago. «No vayamos a sentar un precedente con el AVE», opinaba la periodista y novelista Esclavitud Rodríguez, que regresaba a Madrid para estar con su familia tras unos días cuidando a sus padres en Vigo. «Por Ourense es más rápido. No tenemos que pasar por la capital para todo. », afirma. «No me parece peligrosa. Hay inconveniencias meteorológicas, pero el riesgo existe en cualquier momento en el que te subes a un medio de transporte», añade.

«Prefiero ir directamente», señala también Carlos Javier, estudiante universitario de Valladolid. María Teresa Osorio, en cambio, prefiere hacer la ruta de Santiago porque su estación le parece más cómoda. A Gael le da igual y reconoce que la situación ha mejorado respecto a hace unos años, cuando viajar a Madrid en tren «era una odisea».

Humberto Fernández, guía de montaña, también apostaba por viajar por Ourense para evitar transbordos en Santiago. «A la vuelta paramos en Santiago y son cuarenta minutos más entre una cosa y otra. No es siempre, pero muchas veces me coincide. No queremos hacer transbordos», afirma.