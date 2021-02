Europa endurece las leyes contra los okupas, mientras España las relaja

«Estoy desesperado, pago sus gastos y ni cobro los 315 euros de alquiler ni puedo echarlos, somos gente normal que nos destrozan la existencia», dice el propietario afectado

Cada mes le llegan las facturas de consumo de electricidad y agua de la que fue la casa de su madre y todos los meses sigue el mismo ritual: pagarlas y llevar una copia al juzgado. Nada ha cambiado desde el verano pasado, cuando denunció que una familia que no conocía de nada se había instalado en el domicilio que le había alquilado a un hombre que, tras firmar el contrato, nunca más volvió a aparecer.

«La Guardia Civil me ha advertido que ni pase por el edificio, que son muy violentos», señala para requerir que no se difunda su nombre, ni la localidad cercana a Santiago donde se ubica el piso, precisamente por ese temor. «Si les corto el agua, o la electricidad o bajo su potencia, me pueden denunciar por acoso, así que no me queda otra que esperar», dice el propietario, que asegura estar viviendo un calvario del que no intuye su final. «Me veo indefenso», se lamenta.

