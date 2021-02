Todos los tesoros que puedes descubrir sin saltarte el cierre perimetral

Los concellos de Galicia tienen un buen número de lugares que merece la pena visitar por primera vez o redescubrir sin necesidad de saltarnos el cierre perimetral

Galicia atesora miles de lugares con encanto repartidos por toda su geografía. Ahora, los cierres perimetrales de todos los concellos son la excusa perfecta para descubrir los secretos de nuestros municipios, esos lugares mágicos que muchas veces pasan desapercibidos, pero que esconden agradables sorpresas, ya sea por su interés histórico, natural o etnográfico. Árboles senlleiros o centenarios, joyas artísticas e históricas o emplazamientos legendarios que guardan como ninguno la esencia de Galicia. Te proponemos cientos de sitios que puedes visitar sin saltarte los cierres perimetrales.

Área de Vigo

El área de Vigo está repleta de interesante patrimonio que merece la pena descubrir. Vías férreas que cruzan el cielo en pleno corazón de una villa, antiguos embarcaderos donde se cargaba el wolframio de los nazis, un paseo por los lugares que nos descubrió el detective literario Leo Caldas o una parroquia que acoge un certamen internacional de cine son solo algunos de los muchos atractivos que se suelen pasar por alto. Y eso sin contar los grandes destinos turísticos, como Baiona, Tui o Santa Tegra, o el sinfín de rutas de senderismo.

Pero incluso la propia ciudad no está exenta de lugares desconocidos para muchos vecinos. Un petroglifo en pleno casco urbano, una estela funeraria medieval en la pared de una vivienda actual o incluso uno de los símbolos de la Galicia rural, el marco, emplazado en plena calle. Y mucho más.

Área de Pontevedra

En la zona de Pontevedra, más allá de la oferta cultural de grandes circuitos de esta zona de gran atractivo turístico, hay pequeños rincones mágicos, edificios legendarios o árboles singulares que todo el mundo debería conocer en su propio concello. Una pequeña iglesia románica en el rural que guarda pinturas de entre los siglos XV y XVI que sorprendieron a los investigadores, una torre apenas en pie que fue el último escenario de la revuelta irmandiña, un curioso hueco en lo alto de una peña que permitía a las mujeres estériles recuperar su fertilidad. Son solo algunos de esos lugares mágicos que todavía tienes que descubrir.

La propia ciudad de Pontevedra, por supuesto, no se queda corta en atractivos de interés. Pero, más allá de su impecable casco histórico, la capital provincial cuenta también con otros muchos valores patrimoniales y naturales y curiosidades históricas distribuidos tanto en su centro urbano como en sus parroquias, esquivos muchos de ellos a los vecinos.

Área de Deza

En los concellos de la zona de Deza hay muchos lugares que sería pecado no conocer. Pero incluso más allá de la fervenza do Toxa, el pazo de Oca o la fraga de Catasós, esta parte de Galicia tiene un repertorio casi interminable, sobre todo en lo referente a entornos naturales. No hay parroquia sin una carballeira, una cascada o un pequeño regato que valgan la pena.

Área de Arousa

Los concellos de O Salnés y el Baixo Ulla están repletos de grandes y pequeñas joyas que rezuman historia y buen gusto, o simplemente encierran una historia que merece la pena ser escuchada, leída y respirada. Espacios naturales, arquitectura, arte. La comarca, repleta de grandes atractivos turísticos, gana, sin duda, en las distancias cortas.

Área de Barbanza

En Barbanza siempre hay algún lugar que descubrir. Esta comarca puede presumir de tener prácticamente un pellizco de todo. Desde agrestes sierras llenas de animales salvajes a playas para todos los gustos. Y también un buen número de lugares cargados de leyenda. Aquí hay tesoros escondidos, aldeas malditas o rincones en los que viven sirenas. Hay recuerdos de monasterios abandonados entre pozas naturales, miradores que quitan el hipo o todo tipo de yacimientos arqueológicos.

Pero además de esto, la comarca no se queda corto en emplazamientos de gran valor patrimonial, de pazos que revelan trozos de la interesante historia, todavía desconocida para muchos, de este rincón de Galicia. Una zona que puede presumir, además, de guardar magníficas improntas de algunas de las plumas más destacadas del país.

Área de Santiago

Todos los concellos del área de Santiago están repletos de esos lugares que muchas veces relegamos para «un día de estos», pero que no deberíamos dejar ni un minuto más sin conocer. Caballos de madera, una excavación arqueológica recién habilitada para las visitas, rutas de arte urbano con hasta 61 obras diseminadas por los muros de los edificios, paseos por las orillas de los ríos o incluso la posibilidad de sentirse como un peregrino son algunas de las propuestas.

También es momento para dejarse sorprender por la propia capital de Galicia, que siempre guarda algo que incluso el vecino más informado desconoce. Ya solo la Catedral da para un buen número de visitas, y las empedradas calles del casco histórico esconden cientos de rincones que guardan una historia inesperada. Pero también al alejarse del centro se esconden sorpresas, desde una joya del románico con unos muros en imposible equilibrio a un castillo que no deja de dar nuevos hallazgos arqueológicos.

Área de Lugo

La zona de Lugo está repleta de esos rincones que, aunque parezca mentira, siempre estuvieron ahí, esperando a ser descubiertos por muchos vecinos. Más allá del inmenso patrimonio de la capital, las parroquias también son escenario de algunos restos de la historia de Lugo que merece la pena conocer. También de esos lugares que a su interés natural se le suma su indiscutible importancia etnográfica.

Área de A Mariña

La zona de la costa lucense es una tierra de mil maravillas. Y, aunque la meteorología de las últimas semanas no nos ha permitido hacer muchos planes al aire libre, sí ha tenido una agradable consecuencia: las cascadas están ahora en toda su plenitud. Y en A Mariña hay un buen número de ellas para visitar. No solo eso. También mágicos bosques, las «rocas que vieron nacer a Galicia» o decenas de lugares patrimoniales con una historia escondida.

Área de Lemos

En pleno corazón de Galicia, la zona de Lemos tiene todo tipo de rincones que merece la pena descubrir una y otra vez. Sin salir del propio Monforte, cualquier vecino puede visitar pozas que, según la tradición, tienen gran valor medicinal, monumentos geológicos de estratos rocosos que se doblan adoptando una forma convexa o incluso un mural renacentista al aire libre.

Área de Ferrol

La comarca de Ferrolterra puede presumir de tener un inmenso catálogo de tesoros naturales, paisajísticos e históricos. Da igual que seas más de sierra, de playa, de río o de acantilado. Sin duda, en esta zona de Galicia tendrás algo a tu gusto. Desde el bosque atlántico mejor conservado hasta torres y fortificaciones que se cuentan entre las más destacadas del noroeste peninsular, pasando por su indiscutible patrimonio geológico.

Área de la Costa da Morte

Es difícil exagerar el catálogo de lugares de interés de la Costa da Morte. Esta zona tiene algunos de los sitios arqueológicos más populares de toda Galicia, y no hay ninguna duda del interés etnográfico y paisajístico de toda esta región. Pero también hay un sinfín de pequeñas joyas, de carballos singulares de más de 300 años, de plataneros supervivientes al mal entendido progreso o de museos naturales que tienen al tiempo y al viento como sus maestros escultores.

Pero además, en el propio Carballo hay mucha más historia de la que se percibe a simple vista. Desde esas esculturas en las que no prestamos ya atención pero que nos dicen mucho del sitio en el que vivimos a esos pequeños vestigios del viejo Carballo que mucha gente ya da por extinto. Y qué decir de esos árboles que, en su centenaria persistencia, nos enraizan con una vida anterior.

Área de A Coruña

En la comarca de A Coruña, cada municipio es un mundo. Hay zonas que hasta tienen canción propia, rincones con vestigios escondidos del pasado, trozos de prehistoria o rutas por el arte más contemporáneo, así como escenarios de película y de serie.

Y, por supuesto, la capital no se queda corta de lugares por descubrir una y otra vez. A Coruña tiene un sinfín de lugares de interés. Desde un parque en los que los árboles valen millones hasta otra especie arbórea que, incluso a pesar de su emplazamiento en un ajustado patio, bien merece una visita por su condición senlleira. A pesar de su gran porcentaje urbano, en el propio concello coruñés se pueden encontrar rincones que nos alejan de la ciudad, como pequeños puertos con encanto o faros mucho más modestos que la imponente torre de Hércules, pero que no dejan de merecer una visita.

Área de Ourense

Los paisajes rurales, urbanizados o naturales, ofrecen en toda la provincia de Ourense rincones que merece la pena descubrir o revisitar tranquilamente. Localidades llenas de historia, como Ribadavia o Vilanova dos Infantes, el encanto que suma Allariz, el patrimonio de los balnearios, o Cotobade, ese núcleo ya mediático tras la exitosa serie El desorden que dejas, abren boca.

Pero también la propia capital de la provincia guarda tesoros que incluso los propios vecinos desconocen. Sin salir de la ciudad se puede conocer el árbol más antiguo, los primeros moradores de la zona o visitar lugares de alto valor etnográfico o paisajístico.