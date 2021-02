La política ourensana vuelve a agitarse por los pactos en Concello y Diputación

A petición del PSOE, un informe del secretario certifica que dos votaciones de la representante de Ciudadanos no fueron válidas

La crisis política del Concello de Ourense tuvo y tiene consecuencias en la Diputación. Por ahora, la gobernabilidad en la institución provincial no se ha visto comprometida, pero la mayoría absoluta de José Manuel Baltar es más justa que nunca. El líder popular dependía de Democracia Ourensana, pero con Armando Ojea a las órdenes de Jácome, el apoyo del díscolo Miguel Caride es ahora todavía más importante. A este, sin embargo, no le quedan muchos motivos para seguir la disciplina de voto del PP y, de hecho, en los últimos plenos se ha desmarcado en varias ocasiones. A cambio, en los últimos meses se ha manifestado un acercamiento entre el gobierno popular y la única representante de Ciudadanos, Montse Lama. Con ella de su lado, al PP ya no le haría falta DO.

