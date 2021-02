Francia prohíbe el uso de mascarillas caseras en los colegios

Los expertos recuerdan que las FFP2 tienen más protección contra los aerosoles, pero creen que su uso obligatorio podría ser contraproducente

La polémica sobre la posibilidad de que las mascarillas FFP2 sean obligatorias en lugares como el transporte público o algunos establecimientos comerciales ha provocado reacciones de diferentes tipos. Ayer mismo el ministro de Consumo, Alberto Garzón, aseguraba que no hay evidencias de que estas protejan más que las de otros tipos, como las quirúrgicas.

Los expertos, sin embargo, no están de acuerdo. Las FFP2 sí protegen más, pero depende de como se usen. Francisco Caamaño, experto en Medicina Preventiva, explica que «la mascarilla quirúrgica o la higiénica protegen de la gota pero no del aerosol». Entiende que en ciertos contextos y para ciertas personas sí que sería recomendable su uso (en ambientes muy cerrados, en un autobús o en el metro, en lugares muy concurridos...), pero reconoce que «sería absurdo que toda la gente fuera con FFP2 por la calle». «La clave de todo es usar la mascarilla bien -argumenta-, porque de poco vale una FFP2 si me la saco, me la pongo, meto el dedo o la levanto». A su juicio, la obligatoriedad puede ser contraproducente: «Si le mando a la gente usar esa mascarilla de forma obligatoria dirán ‘¡uy, esto es carísimo, pues me compro una para toda la semana!».

