El AVE más rápido de Talgo podrá probarse en Galicia

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia pablo gonzález

redacción / la voz 06/02/2021 05:00 h

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha reservado ya los surcos para que el nuevo tren de muy alta velocidad Avril pueda circular por las vías gallegas. No lo hará por el momento. El tren de Talgo que puede alcanzar los 360 km/h -aunque su velocidad máxima comercial será a 330- fue remolcado hasta Valladolid, donde tendrá su base y un acceso a los talleres para mejorar sus prestaciones durante las pruebas y el proceso de homologación. Y parece que esta primera unidad que ya está sobre las vías no sería de ancho variable, por lo que no podría circular por las líneas de ancho ibérico de Galicia. En cualquier caso, según confirman fuentes de Talgo, en breve se empezará a probar una de las quince unidades con ejes desplazables, que son los trenes a los que aspira la Xunta para cuando, en el segundo semestre de este año, se ponga en servicio el tramo de 119 kilómetros que queda para completar el nuevo acceso ferroviario central a Galicia.

El proceso de homologación será largo, y Renfe no tendrá a su disposición los nuevos trenes hasta el último trimestre de este año. Diez de las treinta unidades contratadas por la operadora ferroviaria pública se utilizarán para circular por líneas francesas, ante el escenario de liberalización del transporte ferroviario europeo de larga distancia y alta velocidad.

El ADIF confirmó ayer los primeros recorridos ferroviarios completos de auscultación geométrica de las vías en el tramo del AVE a Galicia entre Pedralba de la Pradería (Zamora) y Ourense, con el que se completa la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Galicia.

Por otra parte, la portavoz del BNG en Europa, Ana Miranda, reclamó en una pregunta parlamentaria a la Comisión Europea «información clara» sobre el procedimiento de infracción abierto contra el Estado español en enero de 2019 en relación con la normativa de seguridad ferroviaria, a raíz del accidente de Angrois. «Dous anos é tempo máis que suficiente para poñer en marcha o plan de acción correspondente», aseguró.