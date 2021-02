Las universidades confían en volver a la presencialidad, pero sin fijar fecha

0

06/02/2021

El segundo cuatrimestre del curso universitario empezará el lunes de la misma forma que terminó el año pasado: con las aulas vacías y unos 50.000 estudiantes siguiendo las clases de forma telemática desde sus ordenadores. Las clases se reanudan una semana después de lo previsto, tras las restricciones decretadas el pasado día 25 por la Xunta, y los alumnos no volverán a la presencialidad hasta, al menos, el próximo miércoles 17. Los rectores de las tres universidades gallegas coinciden en señalar que esperan recuperar la asistencia física a las facultades en cuanto se estabilice la situación sanitaria, a lo largo del cuatrimestre. Entre tanto, garantizan el normal desarrollo de la docencia mientras se mantenga la enseñanza a distancia.

«A experiencia do primeiro confinamento permitirá afrontar o inicio do segundo semestre con maiores garantías», avanzan desde la Universidade de Santiago. Hace casi un año, la propagación del virus en el país cogió de imprevisto a las facultades, obligadas a adaptarse a un tipo de docencia para la que la mayoría no estaban aún preparadas. Tras seis meses de enseñanza virtual o mixta, los centros iniciaron el presente curso con un plan de contingencia ya aprobado.

La prórroga de una semana para comenzar el segundo cuatrimestre sirvió en la Universidade de Vigo para «organizar a docencia», apunta el rector, Manuel Reigosa, si bien recuerda que estos planes de contingencia estaban ya preparados. Lo mismo en la de A Coruña, donde el rector Julio Abalde dice que se ha aprovechado este tiempo para «hacer reajustes» en el calendario. «Previsiblemente, no todo el cuatrimestre será online, por lo que se están ubicando actividades presenciales en períodos donde esta se recuperará», explica.

Abalde advierte así de que existen tareas que «fundamentalmente deben ser presenciales», como los procesos de evaluación o las prácticas.

Sin incidencias durante el curso

Los responsables de las tres universidades garantizan la docencia telemática durante los próximos días, aludiendo a los planes de contingencia y a la experiencia de los meses en los que no fue posible la presencialidad. En la USC se realizaron varios trabajos para «adaptacións tecnolóxicas nos centros que axudarán a cumplir nas mellores condicións o servizo do alumnado».

Los campus de Vigo, Ourense y Pontevedra de la UVigo arrancaron el curso compaginando la modalidad presencial y en remoto en una veintena de grados y treinta másters. Se crearon además dos plataformas digitales para este nuevo escenario.

«En el primer cuatrimestre, parte de la docencia fue telemática, y no nos consta que hubiese grandes problemas», afirma Abalde desde la UDC, donde se dieron soluciones de conectividad y equipamiento informático a los matriculados que tuvieron dificultades para seguir las clases desde casa. Desde esta universidad confían en que esta modalidad telemática sirva al profesorado y al personal para «coger experiencia y metodologías que serán posible de utilizar en la docencia presencial. El uso del campus virtual, los sistemas de videoconferencia y materiales audiovisuales se van a quedar», augura Abalde.

En otras comunidades

Entre tanto, los matriculados en las universidades de la Comunidad de Madrid retomaron la actividad académica durante la segunda quincena de enero, con docencia presencial salvo algunas excepciones. En Cataluña, podrán retornar a las aulas de forma escalonada, comenzando por los de primer curso.

Las universidades de Andalucía, la comunidad con mayor número de matriculados, tienen autonomía para decidir sobre la presencialidad en sus aulas y exámenes durante este curso. La mayoría optaron por celebrar las evaluaciones telemáticamente.

«En general va bien, aunque algunas clases de hora y media, como son grabadas, acaban durando seis horas»

Para Daniela Otero, estudiante de Enfermería en la Universidade da Coruña, lo excepcional mañana sería volver a pisar la facultad. Desde marzo, esta alumna de tercero ha seguido las clases de forma telemática, salvo «tres o cuatro en las que fue necesario ir» para conocer los materiales. Pasan de las ocho de la tarde y, sin embargo, la futura enfermera está tomando apuntes. «Ahora estoy volviendo a ver las clases, que quedan grabadas, y así estudio mejor», explica la joven. Dice que los profesores han sabido adaptarse bien a la docencia en remoto, salvo algunas ocasiones en las que clases de hora y media de duración «acaban prolongándose hasta las seis horas al ser grabadas». La presión sobre los estudiantes es incluso mayor a la que tendrían de forma presencial. «Algunos nos hacen examen al terminar la clase para ver si estamos atentos y nos exigen aprobar», cuenta.

Dice Lukas Gómez, alumno de Informática en la misma universidad, que la formación telemática le está resultando positiva. «He podido realizar un trabajo y seguimiento de las asignaturas mucho más cómodo y organizado», apunta Lukas que, además, se ha ahorrado este curso el buscar piso en la ciudad. La pandemia no ha supuesto grandes cambios en la metodología de sus compañeros de carrera, ya que «casi todos los trabajos o exámenes parciales ya eran a través de un ordenador». La mayoría de profesores, según observó, se han mostrado «siempre dispuestos» a facilitar material, dar tutorías mediante videollamada o resolver dudas.

En el caso de Daniela, la pandemia sí ha condicionado sus prácticas en una carrera donde son fundamentales. «En septiembre se nos cancelaron los rotatorios», advierte, sumando aún más incertidumbre a este curso.