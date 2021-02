Los centros educativos contarán con un plan de bienestar emocional para reducir la influencia de la pandemia

0

05/02/2021 12:56 h

El Comité Educativo de la Xunta pondrá a disposición de estudiantes y profesorado una serie de herramientas y pautas para conseguir que la pandemia no influya negativamente en la convivencia de los centros y en los resultados académicos. Lo hará a partir de un documento, cuyo texto final no ha trascendido aún, y con el que el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, espera que la comunidad escolar cuente con las herramientas necesarias para velar por la estabilidad emocional en un curso marcado por el covid.

«A capacidade para abordar este tipo de situacións repercute de xeito directo no proceso de aprendizaxe», dice Rodríguez, que subraya así la necesidad de contar con una estrategia que permita «converter situacións adversas en oportunidades de mellora a nivel persoal e a nivel do sistema». «Esta pandemia puxo de manifesto que, como sociedade, temos moito que aprender do nivel de responsabilidade e da capacidade de organización e de adaptación dos alumnos e dos profesores», continuó.

Según el conselleiro, profesores y estudiantes fueron un ejemplo durante el primer trimestre del curso y lo están volviendo a demostrar «nestas semanas duras». Los datos epidemiológicos muestran que esta es la primera semana tras la Navidad en la que la curva empieza a descender, circunstancia que Rodríguez achaca a «absoluta responsabilidade» en los centros. El conselleiro advierte de que las cifras globales son aún altas, en línea de las del conjunto de la sociedad, por lo que es imprescindible seguir cumpliendo con los protocolos y medidas.

Atención de peticiones recibidas

Por otro lado, a petición de la comunidad educativa, se elevó al Comité de hoy un borrador de instrucción para que, mientras dure el cierre de los servicios de hostelería, los alumnos de los IES y CIFPs que no pueden regresar a su domicilio entre turno y turno puedan disponer de un espacio acomodado de comer. Se trata de una petición trasladada precisamente por miembros del Comité Educativo en la anterior reunión.

Así, se evaluó que los centros podrán habilitar un espacio provisional destinado al consumo de alimentos. Este espacio deber disponer de ventilación natural y ser suficientemente amplio para garantizar la distancia de seguridad de al menos 1,5 metros. Además, el consumo de alimentos deberá ser individual y el uso de la máscara obligatorio salvo en el momento efectivo de ingerir el alimento.

Plan de atención al Alumnado Vulnerable

Asimismo, el Comité Educativo dio luz verde al texto definitivo del Plan de atención al Alumnado Vulnerable, que había sido avanzado en la reunión de la semana pasada. Así, a partir de ahora, el sistema educativo gallego dispone de una hoja de ruta clara, con procedimientos organizados y recursos específicos para garantizar la atención educativa a este alumnado en igualdad de condiciones que sus compañeros, en caso de que la evolución de la pandemia exigiera el paso a la enseñanza no presencial.

Para ello, la Xunta dispone de una red de 4.000 especialistas de apoyo a estos alumnos, que serían los encargados de atender a estos niños en modo telemático, si fuese el caso, siempre bajo la supervisión de los tutores.

El documento establece que, siempre que sea posible, el trabajo de estos alumnos se integrará en el aula virtual del centro y, con el apoyo de los especialistas, se favorecerán las rutinas de trabajo así como el contacto, la interacción y la participación diaria con su grupo de compañeros. Se fija también la necesaria preparación de estos niños para la enseñanza virtual, con formación y entrenamiento previo en las sesiones presenciales.