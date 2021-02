Caballero dice que las puertas del PSdeG «están abiertas» para Besteiro y le desea el archivo de causas pendientes

0

05/02/2021 16:53 h

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha asegurado que las puertas del Partido Socialista de Galicia están «abertas» tanto para el que fuera alcalde de Lugo, Xosé López Orozco, como para el exlíder de la formación y presidente de la Diputación de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, a quien le ha deseado que las causas pendientes «teña a mesma sorte» que la archivada esta semana sobre la construcción de las torres del Garañón.

«Como secretario xeral do PSdeG traballarei para que todos os compañeiros e progresistas que queiran traballar por unha Galicia mellor, con lealdade á dirección federal e á dirección galega, teñan o espazo», ha manifestado en una intervención en la que ha reconocido el trabajo hecho por Orozco en la Alcaldía de Lugo y por Besteiro al frente de la institución provincial.

Gonzalo Caballero se ha pronunciado de este modo al ser preguntado por el futuro de Besteiro tras el archivo de la causa de O Garañón en una rueda de prensa ofrecida este viernes en la Cámara gallega, en la que ha considerado que «existen determinados procesos xudiciais nos que sen probas suficientes se abordan causas» y ante los que ha apelado a la «presunción de inocencia».

«Pilar de Lara foi un exemplo do que non se debe de facer, de un montón de procesos que non levaron a ningures e se demostrou como non había probas suficientes para abrir e desenvolver unha serie de causas que xeraron efectos políticos importantes en Galicia en tantos partidos, especialmente no noso», ha afirmado.

En este sentido, ha sostenido que la justicia «debe de tener un comportamiento muy claro de lucha contra la corrupción». «Aí sempre nos vai ter ao seu lado», ha señalado para subrayar que, con todo, «non se pode confundir» lo que es «a loita contra a corrupción» con «sospeitas infundadas sen probas» que tienen sus efectos y que, además, «alárganse demasiado».

Gonzalo Caballero, que ha incidido en que el PSdeG tiene un código ético para que todos sus miembros sean vistos de «forma transparente», ha asegurado que estas prácticas judiciales tuvieron «efectos moi graves». Además, sobre la posibilidad de que Besteiro se presente al congreso en el que el PSdeG renovará su dirección, Gonzalo Caballero ha declarado que, en estos momentos, la formación está centrada en la lucha contra la covid. «Cando toque falar de congresos, falaremos de congresos», ha apuntado.