Ourense, la tercera ciudad de Galicia, dirigida ahora por solo dos concejales

Sobre las irregularidades denunciadas en la gestión económica de su partido, la jueza dice que debe investigarlas el Tribunal de Cuentas

Las denuncias por supuestas irregularidades en la gestión económica de Democracia Ourensana provocaron el pasado mes de septiembre una crisis en el partido de Gonzalo Pérez Jácome que también causó la ruptura de la coalición de gobierno con el PP. El Juzgado de instrucción número tres de Ourense abrió diligencias para comprobar si la actuación del alcalde podría ser constitutiva de delito y la investigación ha concluido. El caso ha sido sobreseído provisionalmente y archivado.

Las supuestas irregularidades de Jácome llegaron a la Justicia tras las dos denuncias presentadas contra él, por un asesor y por cinco de los siete concejales que tenía el grupo de DO. Todos ellos, así como otros ediles y trabajadores de confianza del partido, pasaron por comisaría en las últimos meses para prestar declaración ante agentes de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) de la Policía Nacional. «De las actuaciones practicadas no concurre prueba de la vinculación de las donaciones a que hacen referencia los denunciantes con el nombramiento por parte del alcalde del personal eventual», dice la jueza, que añade que todos los trabajadores de confianza declararon el carácter «voluntario» de esas donaciones, con la única excepción del denunciante. Este, explica el auto, tampoco «concreta la forma en que se le forzó a realizarlas ni causa de sentirse coaccionado máxime cuando, según mantuvo, que no le fueron exigidas de forma previa a la contratación de manera que condicionara el trabajo a la entrega de tales donaciones».

