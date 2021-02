Pontón censura que la Xunta aprecie «brotes verdes» y advierte que la pandemia no da tregua

0

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

04/02/2021 14:51 h

Ana Pontón no aludió este jueves expresamente a las palabras del conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, cuando dijo que los últimos datos de la incidencia del covid-19 en Galicia permiten ser «lixeiramente optimistas, pero non triunfalistas». Pero la líder del BNG sí que tomó como referencia esta valoración para censurar que el Gobierno gallego «saia a dicirnos que hai brotes verdes» cuando los datos siguen siendo los peores de la pandemia, con contagios que están por encima de los mil casos diarios, las ucis en su nivel máximo de ocupación y con profesionales diciendo «que non poden máis».

Tras mantener una reunión en el Parlamento con representantes de la Asociación de Armadores de Vigo, la dirigente nacionalista compareció ante los medios para tildar de «irresponsabilidade» que se pueda hacer alguna lectura optimista cuando hay «unha incidencia tan elevada no nos país». Lo que debería hacer el Gobierno gallego, según Pontón, no es «sacarlle ferro» a la situación, sino tomar medidas para «reforzar» el sistema sanitario con más personal y acompañar todo eso con un plan de vacunación.

Y es que la portavoz nacional del BNG considera que Galicia va rezagada en cuanto al porcentaje de población en proceso de inmunización. «É a cuarta comuinidade pola cola», señaló, con un 2,18 % de personas que recibieron la primera dosis de la vacuna, cuando en las limítrofes Asturias o Castilla y León la cifra se sitúa por encima del 3,84 %. «Non dicimos que a situación sexa fácil», puntualizó Pontón, que no pasó por alto los problemas asociados al suministro de antídotos, pero insistió en que la respuesta de la Xunta no debe ser nunca la propaganda, sino la «anticipación» y presentar un plan de vacunación que recoja cuánto personal se dedicará a este fin, así como la estrategia y la logística que se seguirá.