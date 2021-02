El exalcalde de Ourense, Manuel Cabezas, recusa al tribunal que lo juzgará por «estar contaminado»

0

ourense / la voz 03/02/2021 05:00 h

La causa judicial contra Manuel Cabezas, al que se le acusa de haber cometido prevaricación y malversación durante su etapa como alcalde de Ourense, en el conocido como caso del 10 %, da una nueva vuelta de tuerca. El exregidor ha presentado una recusación contra el tribunal de la Audiencia Provincial de Ourense que había sido designado para juzgarlo, por considerar que su imparcialidad puede estar comprometida. «La primera de todas las garantías del proceso es la imparcialidad del juzgador. Puede afirmarse que no es posible obtener justicia en el proceso si quien ha de impartirla no se sitúa en una posición de imparcialidad», sostiene el escrito presentado por los abogados de Cabezas. En el documento estiman que las intervenciones previas de los magistrados Ana del Carmen Blanco Arce, Manuel Cid Manzano y Amparo Lomo del Olmo, que ya conocen del caso, los inhabilitan ahora para el juicio. Manuel Cabezas estuvo al frente del Concello de Ourense, con el Partido Popular, entre 1995 y el 2007.

El «conocimiento directo» que han tenido los citados magistrados, a través de la resolución de los distintos recursos de apelación interpuestos durante la instrucción y el «carácter mediático» del asunto, son los dos motivos a los que aluden los abogados de Cabezas para hablar de la «contaminación de los magistrados designados para el enjuiciamiento de la presente causa», y así lo recogen en el recurso, dirigido y presentado hace poco más de un mes a la Sección Segunda de la Audiencia ourensana.

Recuerdan los letrados de Manuel Cabezas, para quien la Fiscalía de Ourense solicita siete años de cárcel por este caso, que los magistrados recusados han tenido intervención en al menos cuatro autos relativos al caso -se está investigando desde el 2014-, que se dictaron entre julio del 2016 y abril del 2020, y citan algunos ejemplos de esa posible «contaminación». En uno de ellos se recoge que «la desviación del ordenamiento jurídico es incuestionable, atendiendo al informe fiscalizador del Consello de Contas, y la posibilidad de ser cubierto tal apartamiento de la legalidad por una interpretación razonable no parece deducirse de los informes jurídicos que obran en las actuaciones». Para la defensa del exalcalde «es más que manifiesto» que los magistrados designados y ahora recusados «se encuentran plenamente contaminados», dado que ya han examinado muchas de las cuestiones que se plantearán en el acto del juicio oral. Subraya por tanto el escrito que el exregidor «tiene derecho a un juez del cual no se derive ningún tipo de dudas acerca de su imparcialidad».

La fiscal se opone

Habrá que ver si se acepta o no la recusación y si se nombra a otro tribunal, si bien la Fiscalía ya ha dado su opinión. Recuerda que solo hay una sección penal en la Audiencia, formada por cinco magistrados. Asegura, además, que no existe contaminación o imparcialidad en este caso. «El órgano judicial que conoce de la controversia no pierde su imparcialidad», dice la fiscala, que pide que se rechace la petición del exalcalde.