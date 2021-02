El PP tumba por «tramposa» la ley del BNG dirigida a forzar una rebaja en los alquileres comerciales

0

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

Santiago 02/02/2021 13:58 h

La propuesta del BNG en la que llama a promulgar desde Galicia una ley de arrendamientos de locales comerciales, que además contemple rebajas temporales de las rentas debido a la pandemia, se estampó este martes contra el muro infranqueable de la mayoría parlamentaria del PP, que rechazó la iniciativa por «tramposa» y por exceder de las competencias atribuidas a la Xunta.

La diputada nacionalista Alexandra Fernández fue la encargada de suscitar el debate en la comisión parlamentaria de Ordenación Territorial. Destacó que muchos comercios y negocios que sufren directamente las restricciones derivadas de la pandemia tienen que seguir haciendo frente a las rentas de alquiler, sin recibir bonificación alguna, cuando este coste puede condicionar la supervivencia del propio establecimiento. «Actuar aí pode ser o que determine o futuro do negocio», esgrimió Fernández.

El PSdeG planteó objeciones a la propuesta del BNG por entender que «non é viable dentro do marco constitucional», al ser una materia reservada para la Administración del Estado, Con todo, la diputada Paloma Castro señaló que no iba a vetar la petición, pues coincidía con su espíritu, y le traspasó la patata caliente al grupo que sostiene al Gobierno gallego.

José Manuel Balseiro, en nombre del PP, aclaró antes de nada que no iban a apoyar la demanda por ser «tramposa», porque supone traer al Parlamento gallego la imposición legal de una reducción de los arrendamientos cuando se trata de «unha competencia exclusiva do Estado». Es más, Balseiro advirtió que Cataluña impulsó una norma similar a la que demanda el BNG y ahora está discutida constitucionalmente. Así que le cerró el paso a la propuesta, no sin antes acusar al Bloque de «enganar, intentar gañar un titular e xerar falsas esperanzas». «Se tan convencidos están da vontade desta lei, teñan a valentía de presentala a través do seu superdeputado en Madrid», retó Balseiro a los nacionalistas.

La propuesta fue rechazada, pero Alexandra Fernández no cerró el debate sin antes llamar la atención sobre la concomitancia entre PP y el PSOE respecto a que «aquí non se pode facer nada», un acuerdo tácito entra los grandes partidos que, para la diputada del Bloque, solo tiene un objetivo: preservar las rentas inmobiliarias.