El Congreso respalda, de nuevo, debatir la transferencia de la AP-9 a Galicia

La Voz de Galicia Carlos Punzón

Vigo 02/02/2021 18:22 h

La AP-9 es cara, muy cara, y ese es el principal y reiterado argumento que el Parlamento de Galicia ha expuesto hoy en el Congreso de los Diputados para reclamar para la Xunta la transferencia de la autopista, cuestión a la que la mayoría de la cámara baja ha mostrado su apoyó a excepción de Vox, «para no favorecer el nacionalismo de Feijoo con nuevas concesiones». Con el voto a favor mayoritario que se certificará al final del pleno de esta tarde, se abre desde ahora un largo proceso parlamentario que tendrá que culminar cuando se vote finalmente el traspaso de la autopista a Galicia y, si es aprobado, Gobierno y Xunta negocien unas complejas condiciones de ese cambio de titularidad.

Por eso, al darse por descontado el apoyo general del Congreso a este primer paso de la toma en consideración para que se inicie el debate sobre la transferencia, Diego Calvo (PP), Ana Pontón (BNG) y Gonzalo Caballero (PSOE), los tres representantes enviados por la cámara gallega, reiteraron en sus intervenciones su absoluta discrepancia con las tarifas que han subido más que en ninguna otra autopista española durante los últimos cuatro años y le han llevado a situarse entre las más caras del país.

Hoy se trataba de argumentar en Madrid por qué la AP-9 puede estar mejor gestionada si su dueño es la Xunta en lugar del Ministerio de Transportes, pero el precio de sus peajes sirvió como elemento vertebral para que los tres parlamentarios reivindicasen un mayor control de las tarifas desde la Administración autonómica como mayor garantía con todos los gallegos. Estafa legalizada, expolio, carga abusiva, robo, regalo envenenado, agravio y una larga lista de calificativos fueron pronunciadas por los tres políticos gallegos para comparar el coste que supone la AP-9 a sus usuarios respecto a otros viales del Estado que van perdiendo su condición de infraestructuras de pago o han visto rebajados sus precios en los últimos años.

Populares y socialistas trataron de tranquilizar a los más remisos al traspaso asegurando que este no menoscaba el poder del Estado, al estar contemplado en la Constitución y el Estatuto de Autonomía, como recordó el popular Celso Delgado, además de haberse concedido ya a Cataluña y País Vasco la titularidad de viales similares. BNG y Unidas Podemos pusieron la carga de su discurso en que la transferencia tiene que ser el primer paso para convertir en gratuita a la AP-9.

Pontón y Caballero subrayaron el contrasentido de que cueste en peajes mucho más viajar de A Coruña a Vigo que hacerlo de Galicia a Madrid, o Calvo que en dos años circular entre las dos mayores ciudades de Galicia cueste tres euros más, calculó. «La historia de la AP-9 es la historia de una discriminación con Galicia, de un saqueo que nos ha costado millones en peajes», dijo Pontón. Los tres parlamentarios y los cuatro diputados también gallegos que tomaron la palabra aprovecharon sus intervenciones para pasar factura a sus rivales de las ampliaciones de la concesión que hizo el PSOE con Felipe González o el PP con Aznar. «De no haber sido así, los gallegos podríamos circular hoy libres por esta autopista», dijo la nacionalista, «queremos una AP-9 rescatada», añadió al igual que su compañero Néstor Rego, no sin antes pasar factura al PSOE por no haber cumplido aún el pacto de investidura con el BNG que contemplaba una rebaja de los peajes este año.

El líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, reprochó a los nacionalistas no haber apoyado los presupuestos generales del Estado para el 2021 pese a que contemplan 54,9 millones de euros para aplicar esas rebajas. «Los que no apoyaron los presupuestos quieren ahora dirigir su aplicación», apostilló su compañero de filas Guillermo Meijón. «Frente a los que tratan de ponerse ahora medallas, cabe recordar que la primera reclamación de la titularidad de esta autopista fue obra del entonces presidente de la Xunta Emilio Pérez Touriño», indicó Caballero en un nuevo reproche al Bloque que contraponía con la rebaja de peajes anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez o que se levantase el veto que por dos veces puso el Gobierno de Rajoy para llevar a cabo un debate como el que hoy se celebró.

Los populares incidieron, tanto por boca de su enviado desde el Parlamento de Galicia como de su diputado Celso Delgado, en la decisión del Gobierno de Zapatero de hacer recaer con subidas de peajes durante veinte años las obras de ampliación del puente de Rande y la circunvalación de Santiago, o que el actual Ejecutivo retrase la eliminación del peaje de Redondela comprometida por el ministro de Fomento del PP Íñigo de la Serna. Los portavoces del PP incidieron en que una AP-9 en manos de la Xunta contaría con mayor control de la gestión del vial, permitiría planificar mejor sus obras, exigir la limpieza de la maleza de sus márgenes o que las cabinas sean atendidas por cobradores y no por máquinas. «Todo tiene repercusión en el territorio gallego con decisiones que se toman en despachos lejos de Galicia», advirtieron.

Antón Gómez-Reino, diputado de Unidas Podemos y secretario general de la formación en Galicia, no dudó en calificar de «estafa en favor de los fondos buitre» el precio de los peajes de la AP-9 o criticar el bloqueo que el Ejecutivo de Rajoy activó para evitar el debate de la transferencia. Anunció que su grupo trabajará por el rescate de la autopista para que sea gratuita, al tiempo que consideró necesaria dicha transferencia para aumentar el autogobierno de Galicia tras 13 años sin recibir ninguna nueva competencia.

Y tras votar en contra en el 2018 a que al menos se debatiese sobre el traspaso del vial, Ciudadanos dio hoy su apoyo inicial pero dejando entrever que le costará hacerlo cuando se trate del fondo de la cuestión, al estimar que se trata de una infraestructura fundamental del Estado que se debe tratar de manera global. Vox, además de votar no, cargó contra Feijoo, del que dijo su diputado Francisco José Contreras que emula a los nacionalistas, ya no solo por apoyar la reclamación de la AP-9, sino también por arrinconar el castellano en la educación en Galicia, afirmó.