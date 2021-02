El AVE llega ya a regiones como Murcia, con la mitad de población que Galicia

0

La Voz de Galicia

02/02/2021

La red de alta velocidad ya no va a ser exactamente el café para todos que había diseñado el Gobierno de Aznar a finales de los noventa. Hay territorios que no son potencias demográficas, como Asturias o Cantabria, donde las prestaciones no serán las mismas que las que disfrutan, desde hace tiempo, las ciudades catalanas. Mientras Galicia espera que en el segundo semestre de este año se complete al fin el acceso ferroviario de alta velocidad, el AVE llegó ayer a comunidades como la Región de Murcia, con poco más de la mitad de población que Galicia, pues supera el millón y medio de habitantes. Con esta puesta en servicio ya son 30 millones y medio los ciudadanos que tienen acceso, más o menos directo, a la red ferroviaria de alta velocidad. Casi el 65 % del total.

La conexión con Murcia y la de Galicia no son comparables en muchos aspectos, pero el hecho de que ayer se inauguraran los 54 kilómetros entre Monforte del Cid, Elche, Orihuela y Beniel, esta última localidad ya en la región murciana, refleja los atrancos y dificultades que sufrió el AVE gallego, que no pudo ponerse en servicio en el 2018, un plazo totalmente factible de no ser por el bloqueo de 17 contratos por períodos que oscilaron entre los dos y los cuatro años.

Así, es verdad que quedan por completar los cerca de 19 kilómetros para llegar a Murcia capital, donde además se está acometiendo una ambiciosa operación de soterramiento del ferrocarril urbano. Pero la estrategia comercial permitirá a los murcianos disfrutar casi al completo de los beneficios de la alta velocidad. Este plan prevé que Orihuela (Alicante), muy cerca del límite con la Región de Murcia, se convierta en la estación termini de los servicios de alta velocidad en sentido estricto. Pero habrá trenes lanzadera gratuitos desde las principales estaciones murcianas para enlazar en Orihuela con los AVE. Serán cuatro convoyes, dos por sentido, que garantizan la accesibilidad de los murcianos a la línea alicantina. Los algo más de cinco kilómetros hasta Beniel se utilizarán para maniobras de trenes. Esta planificación ofrecerá una conexión entre Madrid y Cartagena en cuatro horas y nueve minutos, que será de poco más de tres horas entre la capital de España y Murcia. Todo un salto adelante, pese a que el Gobierno murciano aseguró ayer que no tenían «nada que celebrar» porque el Gobierno central dejó la alta velocidad «a las puertas» de la comunidad por una «decisión política». El presidente murciano, Fernando López Miras, no asistió al acto inaugural oficial, que contó con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aprovechó para reafirmar que la «apuesta» del Ejecutivo central por el corredor mediterráneo es «inequívoca» y que está «basada en hechos».

Prioridad para el Mediterráneo

Es evidente que la situación de Galicia es muy diferente a la de Murcia. El acceso es uno de los más complejos y caros de Europa, y las obras sufrieron tantos imprevistos como abandonos. También es verdad que Galicia disfruta desde hace años de los beneficios de la alta velocidad, bien a través de los ahorros de tiempo en las relaciones de larga distancia, bien con la apertura de las líneas interiores, especialmente el eje atlántico, que ha revolucionado la movilidad en la franja más poblada. Pero la ventaja de Murcia es estar situada en el corredor mediterráneo, en el que todas las provincias costeras desde Alicante hasta Gerona tienen acceso a la red de alta velocidad. Con Andalucía -que cuenta con Sevilla, Córdoba, Málaga, Cádiz y Granada con AVE-, este territorio está llegando a la fase final de su modernización ferroviaria. En la España cantábrica, en cambio, ninguna comunidad está conectada al ferrocarril de altas prestaciones. En el oeste, Galicia y Extremadura esperan su turno.