Suso Díaz: «Aos sindicalistas maltrátannos»

La Voz de Galicia jorge casanova

02/02/2021 05:00 h

Suso Díaz (Ferrol, 1944) é deses que non paran nunca. Lonxe xa dos anos máis duros da loita sindical, atopou outras causas nas que participar mentres observa sen intervir moito a traxectoria da súa filla, ministra de Traballo.

-Fixen unha busca apresurada en Internet e case todas as páxinas que atopei relacionadas con vostede estaban dedicadas a súa filla.

-[Ri] Vese que ninguén me quere meter na Wikipedia. Eu dígoo de broma, pero aos sindicalistas maltrátannos. Sempre son os políticos a quen destacan, pero aos sindicalistas, que foron moitos máis, non se lles dá a relevancia que se lles dá aos políticos.

-A verdade é que os sindicalistas non teñen moi boa prensa. Convocan unha folga e o eco é pequeno.

-As cousas cambiaron moitísimo. Nos meus tempos, a inmensa maioría dos traballadores tiñan un contrato fixo. Hoxe, a inmensa maioría teñen contratos temporais e as posibilidades de participar, de acudir á folga, redúcense. Antes, a capacidade de mobilización do sindicalismo era superior.

-Eu referíame máis ben á opinión que ten a xente do sindicalista.

-Houbo unha campaña tremenda contra o sindicalismo. E iso tivo un efecto. E se por riba algunha vez aparece un sindicalista metido nun problema de corrupción, pois ten un eco tremendo. Cando sindicalistas hai miles e miles.

-Que fai agora vostede?

-Milito en Esquerda Unida, no Partido Comunista, son directivo da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica e estou en SOS Sanidade Pública da Coruña, tamén. Sígome divertindo. Acudo a canta manifestación hai. Non nestes tempos de pandemia, porque xa estou en idade de coidarme. Non quero meterme na casa. Quero estar activo e vivir o que sucede na sociedade.

-Que tal ve a súa filla? Faino ben?

-Esta mal que o diga eu, pero creo que todos recoñecen que está facendo un bo traballo. Eu tamén o creo. O que pasa é que agora vai entrar nos temas da precariedade, que é unha tolemia, a reforma laboral... Ata agora houbo acordos, pero agora vai ser máis difícil.

-Dos ministros de Podemos é a que sae mellor parada.

-Yolanda fixo unha cousa ben, que xa o fixo cando era tenente alcalde de Ferrol, que é capaz de formar equipos de traballo. No ministerio ten un equipazo de primeira división. Iso é o que a axuda a facer o que está facendo.

-Dálle consellos?

-Falamos [ri]. Algo lle digo. Procuro non falar moito, ademais está facéndoo ben. Así que non a martirizo. Ela ten as ideas claras e estou seguro de que o que vai facer vaille gustar aos sindicatos e aos traballadores.

-Vostede viviu a loita antes da Transición.

-A primeira vez que entrei en Comisións foi no 1968. Daquela non había manifestacións, pero si o que chamabamos os comandos que montaban un pequeno barullo e logo corrías costa arriba diante dos grises. Pero eramos mozos e corriamos ben. No 72 fun ao cárcere porque me puxeron unha multa de 165.000 pesetas (1.000 euros) e non a quixen pagar.

-Era unha loita cunha aposta moi importante.

-Eramos conscientes de que nos podían coller en calquera momento. Petábanche na casa as catro da mañá e ías detido. Alguén tiña que facer aquelas cousas. Ademais, daquela os políticos podían ser clandestinos, pero os sindicalistas non.

-Valeu a pena, non?

-Loitabamos para mellorar as condicións de vida dos traballadores e para conseguir a democracia. A democracia está aí. E as condicións de traballo melloraron moitísimo. O problema é que nos 80 entrou o neoliberalismo que deteriorou as condicións de vida dos traballadores.

-Ferrol foi empobrecéndose. Dálle pena?

-O comportamento dos gobernos de España e da Xunta foi inadecuado totalmente con Ferrol. Non se pode deixar que unha cidade cunha tradición industrial tan importante vaia amortecendo. Falouse de reconversión, pero reconverter non é pechar. Agora ben, Astano segue en pé. Debe ser unha das poucas empresas da reconversión dos 80 que aínda segue aberta. E estao pola loita dos traballadores. Pero é verdade que Ferrol era unha cidade alegre e agora é unha cidade triste.

-Celta ou Dépor?

-Deportivo. E sendo de Ferrol, que había máis xente do Celta. O meu cuñado era presidente da peña deportivista de Ferrol e por esa relación fun do Deportivo.

-Defínase en poucas palabras.

-Procuro ser leal e comprometido con todo o que fago.

-Como definiría a Galicia? En poucas palabras tamén.

-Un país con moitas posibilidades, lamentablemente inexplotadas. Un país encantador. A min quixéronme levar para Madrid e non quixen. Para min Galicia xa é bastante grande.

-Que tal cociña?

-Normal. Fago cousas sinxelas. E cociño bastante, que a miña moza traballa e cociño eu. As cousas máis complicadas fainas ela ou a miña sogra, que o fai moi ben.

-Que lle gusta facer para entreterse?

-Viaxar. Vou moito a Portugal, a Lisboa, Porto, Braga... Tamén son afeccionado á música; gústame moito o jazz e viaxei a Niza, San Sebastián, Vitoria. Compro só vinilos.

-Cantos ten?

-Uf, non sei. Varios miles.

-Todos de jazz?

-Non, teño de todo: clásica, rock, salsa... Eu na música só distingo a boa e a mala..

-Dígame unha canción logo.

-Como xa sabía que me ía preguntar teño dous: Strange Fruit de Billie Holliday, que é unha das cancións que máis me gusta. É tremenda e ten que ver cos fascistas do Ku Kux Klan que mataron uns rapaces en Alabama. E de Rubén Blades, Desapariciones, que se refire aos desaparecidos na ditadura de Videla en Arxentina. É unha canción que tamén me pon os pelos de punta cando a escoito.

-Que é o máis importante na vida?

-Ser leal a toda a xente, non so aos teus. E procurar non meterse con ninguén.