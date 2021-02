Pontón emplaza a Feijoo a que deje de anteponer la economía a la salud de las personas

0

01/02/2021 15:09 h

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, emplazó este lunes al presidente de la Xunta a que deje de anteponer los intereses económicos a la salud de las personas. La dirigente nacionalista aludió a la entrevista concedida por Alberto Núñez Feijoo a La Voz, donde dijo que su objetivo era salvar vidas, si bien matizaba que «no podemos caer en una recesión económica irreversible», para denunciar que el jefe del Ejecutivo autonómico «pon economía por riba da saúde», lo que en, en su opinión, explica que Feijoo no le trasladara a Pedro Sánchez la «petición dun confinamento» en Galicia, medida que lleva días reivindicando el Bloque.

Tras repasar la situación provocada por la tercera ola del covid-19, con máxima presión sobre el sistema sanitario, con «récord de ingresos nas ucis» y dejando el «segundo mes con máis falecementos», Pontón también pidió a Feijoo que deje de lado «a propaganda e o autobombo» la hora de abordar la vacunación.

Recordó la líder del BNG que después de no completar en un mes, como había dicho, la vacunación de 44.000 personas vinculadas a las residencias de mayores, «anda fatasmeando con que en dous meses podería vacinar aos 2,7 millóns de galegos», algo que considera irreal. «É frívolo que use as vacinas para dicir este tipo de fantasmadas», insistió Pontón, tras remarcar que Feijoo también se proclamaría campeón de una carrera de maratón, lo cual no le importa a nadie, «porque a maratón non se vai celebrar», zanjó.