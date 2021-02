Los parques empresariales de Galicia quieren abrir sus cafeterías a los transportistas

0

La Voz de Galicia C. Punzón

Vigo 01/02/2021 13:24 h

La Federación Galega de Parques Empresariais ha decidido secundar la petición de las diversas organizaciones empresariales del transporte en la comunidad para que los núcleos logísticos y corredores habituales para los camioneros puedan abrir sus cafeterías para asistirlos. La asociación que reúne a medio centenar de polígonos y parques empresariales de Galicia ha remitido oficialmente a la secretaría xeral del Sergas una petición para lograr dicha autorización.

«No tiene sentido que se permita abrir la cantina del puerto de A Coruña y se prohíba en cambio actividad en la cafetería del polígono de Pocomaco, o que se deje abrir los bares de los edificios de la Administración y se mantenga cerrados los de polígonos clave como los de O Ceao (Lugo) o el de San Cibrao (Ourense)», señala David Sobral, secretario general de la Federación Galega de Parques Empresariais. La organización activó hoy un debate interno entre sus socios tras conocer las demandas de la práctica totalidad de asociaciones de transportistas de la comunidad que critican que se les impida a los camioneros hacer un alto en sus viajes y salir de la cabina para comer y desconectar del habitáculo que ocupan durante gran parte del día.

«Esa realidad que sufre el sector de la logística no es acorde con la importancia de un sector vital y del que dependen sectores fundamentales para la vida de todos», añade Sobral, que indica que no es suficiente con que en algunas áreas de servicio estén disponibles los baños públicos. «Eso es muy importante, pero necesitan un lugar para comer, así como los trabajadores que aún se mantienen en los parques empresariales y que no pueden hacer teletrabajo, pues son igualmente relevantes en la cadena logística», dice el secretario general de la Fegape. A su juicio, las propias empresas de dichas zonas industriales podría colaborar en justificar a los trabajadores con necesidad de utilizar los servicios de restauración, aunque la organización empresarial hace un llamamiento a la ciudadanía para que en caso de que se permita dicha apertura no sea aprovechada por quienes no encuentran bares y cafeterías en los núcleos urbanos sin pertenecer al sector de la logística y transporte.