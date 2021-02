Un ourensano en el Amazonas: «Pasé la cuarentena 'encerrado' en la naturaleza en medio de la selva»

0

Dentro de unos años será recurrente la pregunta de «Y tú, ¿qué hacías cuando la pandemia del coronavirus llegó para cambiarlo todo?». La respuesta del valdeorrés Luis Solarat será, cuanto menos, sorprendente. El 7 de marzo del 2020 dejaba atrás siete años viviendo en Londres —los últimos como director creativo del canal de Youtube London Real— para empezar un viaje de dos o tres meses por Sudamérica que empezaría por el Amazonas. Ya se hablaba de un nuevo virus que se extendía por el mundo, «pero que, como muchos, no me tomé muy en serio». Tras aterrizar en Brasil, pasó a Colombia y en un carguero llegó a Perú. Estaba en Iquito esperando para entrar en un retiro en un centro de experimentación con ayahuasca cuando comenzó el confinamiento en el país. Inicialmente iba para dos semanas, pero después decidió prolongar su estancia otras dos. Para cuando acabó su aislamiento (físico y tecnológico), se habían cerrado las fronteras; así que se quedó en el retiro que, ya sin clientes, se convirtió en «una familia». Y allí sigue, once meses después, sin fecha para volver a casa. «Tengo muchas ganas de abrazar a mi familia y amigos. Lo haré pronto, en cuanto se pueda disfrutar un poco más», asegura. Pero será una visita: «He decidido quedarme a vivir aquí».

La pandemia en la selva se vive de manera diferente. «Íbamos dos o tres veces a la semana a por suministros cumpliendo la cuarentena, y luego ya no salíamos. Estamos ‘encerrados’ en la naturaleza», cuenta. Y añade: «Aquí la situación es diferente a la del primer mundo. Es muy difícil mantener a la gente en casa porque hay mucha pobreza y viven al día. Tienen que salir a vender al mercado», cuenta.

Tras un inicio de pandemia con muchos contagios y fallecidos, pasaron meses enteros sin nuevos casos hasta que las nuevas cepas llegaron con la amenaza de un nuevo confinamiento. Mientras, Solarat sigue trabajando en el retiro y ha puesto en marcha su propio canal: Dissolution. «Exploro prácticas, filosofías y estilos de vida más allá del individualismo, porque creo que el único futuro posible es uno en harmonía con la naturaleza».