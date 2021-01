Se identifica como diplomático de la República Menda Lerenda al ser detenido en O Porriño

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia José Manuel Pan

Redacción / La Voz 31/01/2021 18:27 h

Agentes de la Policía Local de O Porriño detuvieron a un vecino de esta localidad pontevedresa sobre el que pesaba una orden de arresto de un juzgado de Vigo y que se identificó como diplomático de la República Errante Menda Lerenda. El hombre fue interceptado en un control que estaba realizando la Policía Local y cuando fue requerido por los agentes para que se identificase no les mostró el DNI español, sino un documento que acreditaba que era un diplomático de la mencionada república.

Ante esa situación, los policías lo trasladaron al cuartel de la Guardia Civil para proceder a su identificación. Allí se pudo comprobar que en realidad se trata de un vecino de O Porriño, que tiene 44 años y que estaba siendo buscado, junto a su pareja, por orden de un juzgado de Vigo por no haber escolarizado a sus hijos, que abandonaron en diciembre el colegio de Mos al que asistían alegando que se marchaban a vivir a Portugal.

Al ser preguntado por ese asunto, el hombre respondió que no tiene obligación de escolarizarlos ya que no reconoce al Estado español, y que la educación docente de sus hijos se desempeña en su casa y corre a cargo de los padres. Tras ser identificado en el cuartel de la Guardia Civil, fue llevado a las dependencias de la Policía Local de O Porriño en calidad de detenido. Allí, en el momento en que se le leyeron los derechos, solicitó que fuese avisado el cónsul de la República Errante Menda Lerenda. A continuación, prestó declaración ante el juzgado, donde se ratificó en su negativa a reconocer su condición de ciudadano español y negó ser la persona identificada por los agentes, apelando a su supuesto nombre en la república a la que dice representar.

Más casos en Galicia

No es esta la primera vez que se detectan en Galicia casos de personas que exhiben su condición de diplomático de Menda Lerenda. En noviembre, agentes de la Guardia Civil de Tráfico pararon a un conductor porque no llevaba puesto el cinturón de seguridad y porque el coche tenía la matrícula falsificada, por lo que le pidieron al conductor que se identificase. Este sacó entonces un pasaporte y un carné de conducir de la República Errante Menda Lerenda. Invocar ese cargo no le dio ninguna inmunidad. Fue detenido por tres delitos.

«Una micronación proclamada en 1999»

En Internet, la República Errante Menda Lerenda se declara como una micronación proclamada oficialmente en 1999 y que define al individuo «como una república independiente en sí mismo». En sus postulados añade que «acoge como territorio nacional la superficie que ocupa su soberano en cada momento, sin transgredir otro espacio ni territorio».

La frontera es el contorno físico

En la página web de Menda Lerenda figuran los documentos de la mencionada república, entre ellos el carné que identifica a sus miembros como soberanos y con el que se autoproclaman «independientes» y su territorio nacional es «la superficie sobre la que tenga contacto». Además, el documento añade respecto a su portador: «Mis fronteras inviolables son las de mi contorno físico, siendo las psíquicas de mayor alcance y abasto, no reconociendo otras autoridades ni leyes extranjeras más que las basadas en la honestidad, sentido común y colaboración constructiva».