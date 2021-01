Las aulas cerradas por coronavirus se multiplican por diez en tres semanas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia mónica p. vilar

redacción / la voz 31/01/2021 05:00 h

Los contagios por coronavirus continúan subiendo en Galicia, y ese incremento sigue teniendo su reflejo en las aulas de los centros educativos de la comunidad. Las cifras de positivos detectados entre el alumnado y el personal de escuelas, colegios e institutos no han dejado de crecer desde que el pasado 8 de enero se inició el segundo trimestre, y llevan marcando máximos desde el día 13, cuando se superó el pico de 1.302 casos activos que se había marcado el 7 de noviembre.

Actualmente, ese récord del primer trimestre casi se triplica. Según los últimos datos comunicados ayer por el Sergas, y referidos a la jornada lectiva del viernes, los centros educativos gallegos registran 3.725 casos de covid-19. Son 86 más que 24 horas antes, y prácticamente multiplican por cuatro el número de contagios que había el 22 de diciembre, cuando se dieron las vacaciones de Navidad. Por aquel entonces había 858 personas infectadas, y los datos llevaban semanas bajando de manera paulatina.

El parón navideño, con un aumento de los contactos y la interacción social, no sentó bien a la evolución de la pandemia, en general, y a la evolución de los positivos en colegios e institutos, en particular. Al día siguiente de retomar las clases, el Sergas comunicó 1.033 casos activos entre la comunidad educativa gallega, 175 más que antes de irse de vacaciones. A partir de ahí, la escalada ha sido imparable, con aumentos diarios que solo han estado por debajo del centenar en tres de las quince jornadas lectivas transcurridas desde entonces.

El número de aulas cerradas por la incidencia del coronavirus también ha ido creciendo en estas tres últimas semanas. Si el trimestre arrancó con 19 clases sin actividad, en los datos comunicados ayer son ya 184 las aulas clausuradas en distintos centros de la comunidad, la cifra más alta de todo el curso escolar, y 24 más que un día antes. Supone, además, que casi se han multiplicado por diez en tres semanas.

El centro de Galicia que mantiene paralizadas más unidades actualmente es el CEIP Novo de Arteixo, que tiene cerradas seis clases a raíz de los 24 casos activos que registra. Solo otros seis colegios acumulan tres aulas cerradas o más, según el último balance del Sergas.

A mayores hay ocho centros clausurados al completo. Son siete escuelas infantiles que registran entre uno y cuatro contagios, y un centro de educación especial, el CEE Miño de Ourense, donde los positivos ascienden a ocho.

El área coruñesa supera los mil casos

Los casos activos de covid-19 detectados en la comunidad educativa siguen creciendo en casi todas las áreas sanitarias. En la coruñesa ya se rebasan los mil casos, registrándose concretamente 1.005 infectados, diez más que 24 horas antes. En la de Vigo hay 684 positivos (diez más); en la de Santiago son 547 (se mantiene sin cambios); en la de Pontevedra, 460 (22 más); en el área sanitaria de Ourense hay 396 (15 más); en la de Lugo, 364 (20 más); y en la de Ferrol se contabilizan 269 (nueve más).

A pesar de las cifras crecientes, desde la Consellería de Educación se ha venido insistiendo en que no está sobre la mesa el cierre de las aulas y el paso a la docencia virtual. Se insiste en que apenas hay casos de transmisión comunitaria (es decir, contagios dentro de los colegios). De hecho, el número de positivos que se comunica cada día no se refiere a personas infectadas durante la actividad escolar, sino a casos confirmados que afectan a algún miembro de la comunidad educativa (un alumno, un profesor o algún otro trabajador), independientemente de dónde se haya producido el contagio, e incluso de si la persona infectada estaba acudiendo a clase o no. Defienden, de hecho, que las aulas están funcionando como un lugar de detección temprana de las infecciones por coronavirus.

Datos discrepantes en algunos colegios

Algunos colegios gallegos remitieron quejas por no coincidir los datos diarios proporcionados por el Sergas a los medios de comunicación con los que sus centros conocían a través de la aplicación Educovid, la herramienta específica que los comunica con la central de seguimiento de contactos, y a través de la que este organismo sanitario da aviso de los positivos detectados para que los centros activen los protocolos e identifiquen sus contactos estrechos. Discrepancias que, a su vez, repercutirían en preguntas y protestas de las familias.

Desde la Consellería de Educación explican que las cifras comunicadas por el Sergas pueden incluir casos activos que no procede comunicar al centro, como por ejemplo, trabajadores que ya estuvieran de baja o alumnos que no estuvieran asistiendo a clase, lo que haría innecesaria la identificación de contactos en el colegio o instituto.

Con todo, aseguran que las discrepancias son mínimas y las quejas cada vez menos, además de defender que la Xunta hace un ejercicio de transparencia que no se da en todas las comunidades autónomas, pero que califican de imprescindible.

Diez centros educativos alcanzan o superan los veinte casos activos de covid-19

Según los últimos datos del Sergas, relativos a la jornada lectiva del viernes, los centros educativos gallegos que alcanzan o superan la veintena de casos activos han pasado de doce a diez.

El que más positivos acumula de toda Galicia es el IES Río Cabe de Monforte, con 30 infectados, aunque mantiene abiertas todas sus clases. Le sigue el CPR Liceo La Paz de A Coruña con 27 contagiados y todas sus aulas también activas.

En el CEIP Cruceiro de Sanxenxo, los casos ascienden a 26 y hay una clase cerrada. El IES Manuel Murguía de Arteixo registra 25 positivos, pero todas sus aulas están abiertas.

Un total de 24 casos registran los centros arteixanos CEIP Ponte dos Brozos (con un aula cerrada) y CEIP Novo de Arteixo (con seis clases clausuradas), así como el CPR Eirís de A Coruña (con todas las clases abiertas).

También alcanzan los veinte casos el CPR La Grande Obra de Atocha de A Coruña (23 positivos y un aula cerrada); el CEP Altamira de Salceda de Caselas (22 casos y todas las aulas activas) y el CEIP Couceiro Freijomil (21 positivos y una clase sin actividad).

Además, hay otros 73 centros que no llegan a la veintena de casos, pero sí alcanzan o rebasan los diez. En treinta de ellos se ha cerrado algún aula.

La Xunta cifra en una treintena las peticiones para instalar filtros HEPA en aulas

Pese a la creación en Galicia de una plataforma de padres y profesores que reclaman que se autorice la instalación en las aulas de purificadores de aire (algo que debe contar con un estudio técnico y autorización de la Xunta), la Consellería de Educación opina que estas peticiones son algo «moi residual» y afirma que en todo el primer trimestre solo recibieron una treintena de peticiones, sobre las que asegura que se está trabajando con los centros.

Sin embargo, insisten desde la Xunta en que las recomendaciones de ventilación en vigor y el resto de protocolos están demostrando su eficacia, y alertan de la necesidad de evitar una «falsa sensación de seguridade» que lleve a incumplir otras medidas, algo que los padres solicitantes niega que se vaya a producir.