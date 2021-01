Rueda lamenta el «egoísmo» que impidió el rescate de la hostelería y las diputaciones culpan a la Xunta

0

Domingos Sampedro

30/01/2021

La Xunta, las diputaciones provinciales y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) certificaron este viernes el fracaso de las negociaciones dirigidas a crear un plan común de ayudas para el rescate de la hostelería y el turismo, y dedicaron este sábado a cruzarse reproches y a echarse las culpas por lo ocurrido. El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, lamentó el «egoísmo» de las diputaciones que impidieron el acuerdo, mientras los entes provinciales recriminan al Gobierno gallego su «falta de vontade negociadora».

Tras participar en un acto en Lalín, donde supervisó obras de mejora del Camino de Santiago, Rueda lamentó las miras cortas de los representantes de la Administración Local por creer que lo importante «é quen da o diñeiro» para o plan de rescate «e non quen o recibe». En declaraciones a los periodistas, recogidas por Efe, el número dos de la Xunta acusó a las diputaciones de A Coruña, Lugo y Pontevedra, así como a la Fegamp, de no darse cuenta de que estas ayudas «teñen que chegar rápido a quen as necesita» y remarcó que la Administración gallega empezar a pagarlas ya en febrero.

Los afectados, según el vicepresidente gallego, necesitan que las ayudas «veñan canto antes» y que no tengan «tanta burocracia» ni tampoco «313 ventaniñas» diferentes, una por cada concello, ya que provocaría «distintos procedementos e diferentes velocidades».

La «ventaniña única» que ofrecía la Xunta, defendió Rueda, se demostró «que funciona», como se comprobó durante el reparto de paquete de 86 millones de euros en ayudas convocado en noviembre, y que este mes de enero «estaban pagadas case que ao cen por cen».

Ante la falta de acuerdo con diputaciones y ayuntamientos, la Xunta destinará ahora en solitario 75 millones de euros más al segundo plan de rescate, pues Rueda arguyó que «non podemos estar discutindo e telo todo parado», pues considera que lo necesitan los sectores afectados es empezar a percibir «inmediatamente» las ayudas. «O único que podemos garantir é que todo o diñeiro que temos darémolo en axudas directas e si fai fala más, buscarémolo», resolvió el vicepresidente.

Las diputaciones de A Coruña, Lugo y Pontevedra censuran la « falta de vontade negociadora » de la Xunta

Las diputaciones provinciales de A Coruña, Lugo y Pontevedra lamentado que la Xunta haya dejado pasar la oportunidad para impulsar un plan coordinado de rescate a la hostelería dotado de 140 millones de euros, situación que han achacado a la «falta de vontade negociadora» del Ejecutivo autonómico. A través de un comunicado conjunto, recogido por Europa Press, los tres entes provinciales censuraron que la Xunta apueste por destinar en solitario «75 millóns para todos os sectores» en lugar de aceptar sus propuestas de cara a lograr un plan más potente y que permita afrontar parte de las consecuencias de la pandemia.

Estas instituciones consideran «insuficiente» la previsión presupuestaria de la Administración gallega para nutrir una línea de ayudas que se destinará a múltiples sectores, además de a la hostelería, y mantienen su compromiso de destinar al menos el 1 % de sus presupuestos del 2021 a programas propios de apoyo y de reactivación económica en las tres provincias.

Uno de los puntos que reprochan estas entidades es la negativa de la Xunta a que las ayudas se gestionasen directamente desde los ayuntamientos, y no desde la ventanilla única de la Xunta, a imagen y semejanza de lo que hizo en el modelo aplicado en Valencia y que estaba sirviendo de inspiración.

Sobre todo, lamentan que fue la Xunta quien propuso desde el principio una fórmula similar a la valenciana y recuerdan que los municipios han sido «a primera administración» en dar respuesta a las consecuencias sociales y económicas de la crisis sanitaria.

El BNG atribuye el fracaso sobre el fondo de rescate a la hostelería a la «cerrazón» de PP y PSOE

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, presidió este sábado la reunión del primer consello nacional de este año que celebra su formación, consagrado por completo a analizar los efectos causados por una pandemia que está provocando la destrucción de miles de empleos y que «pon contra as cordas a sectores enteiros», entre los que citó la hostelería, el turismo, el comercio y la cultura. Lamentó que la Xunta, las diputaciones provinciales y la Fegamp fracasaran en el intento de constituir un fondo común para el rescate de la hostelería, un fracaso que atribuye a la «cerrazón» del PP y el PSOE.

Pontón señaló directamente a la Xunta por «renunciar a liderar» la negociación encaminada a crear el fondo común de rescate, en tanto que delegó la iniciativa en el Clúster do Turismo, que «non era o marco idóneo». Con todo, dijo que el acuerdo era posible, pero lo impidió la «cerrazón do PP, a través da Xunta, e do PSOE, través das presidencias das deputacións e da Fegamp», que hicieron «primar as súas posicións partidistas» sobre las urgencias que tiene un sector «que non pode aguantar máis».

También analizó el máximo órgano del Bloque la tensión sanitaria provocada por la tercera ola de una pandemia que «golpea con forza» a Galicia, hasta el punto de que la comunidad lidera —remarcó Pontón— los nuevos ingresos que se están registrando en las unidades de críticos de los hospitales. La dirigente nacionalista insistió en demandar un confinamiento de al menos dos semanas en Galicia como frenar los contagios, y emplazó por igual al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al de la Xunta, Núñez Feijoo, a que expliquen por qué en la primera ola «estivemos tres meses pechados» y en cambio ahora, «con cifras moito peores», no se puede aplicar «un confinamento de dúas semanas para salvar vidas».

Aun así, la líder del BNG puso de relieve «Galicia vai a derrotar ao virus», a pesar de la «improvisación e falta de anticipación» que, a su entender, comparten tanto el Gobierno central como el de la Xunta. «A nosa esperanza son as vacinas», añadió, antes de pedirle a los gobiernos que ejerzan la máxima presión frente «á codicia das farmacéuticas», en tanto que de la Administración gallega demandó que presente un plan de vacunación sustentado sobre tres pilares: vacunación los siete días a la semana y las 24 horas al día, preparación de la logística, listas y lugares para administrar los antídotos y, por último, personal suficiente para asegurar el éxito de la campaña, reclutando incluso, si fuera necesario, a personal de enfermería ya jubilado.

El PSdeG propone un acuerdo « fronte aos brazos caídos » de la Xunta

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, propuso este sábado sellar «un gran acordo» político en Galicia frente a la tercera ola de la pandemia, en vez de la política de «brazos caídos» de la Xunta gobernada por el Partido Popular o del «confinamiento para todo» que atribuye al PSdeG.

A través de un comunicado, el líder de los socialistas gallegos señala que este acuerdo a favor de los gallegos en necesario para afrontar la tercera ola de la pandemia y combatir sus efectos sociales y económicos.

«Temos que ser quen, entre todos, de artellar un gran acordo para fortalecer la atención sanitaria», señaló Gonzalo Caballero, y al mismo tiempo desarrollar un programa económico que ayude «aos pequenos negocios e empresas en dificultades por mor da pandemia» a afrontar la situación y amortiguar sus pérdidas.