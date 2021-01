El BNG atribuye el fracaso sobre el fondo de rescate a la hostelería a la «cerrazón» de PP y PSOE

0

30/01/2021 13:34 h

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, presidió este sábado la reunión del primer consello nacional de este año que celebra su formación, consagrado por completo a analizar los efectos causados por una pandemia que está provocando la destrucción de miles de empleos y que «pon contra as cordas a sectores enteiros», entre los que citó la hostelería, el turismo, el comercio y la cultura. Lamentó que la Xunta, las diputaciones provinciales y la Fegamp fracasaran en el intento de constituir un fondo común para el rescate de la hostelería, un fracaso que atribuye a la «cerrazón» del PP y el PSOE.

Pontón señaló directamente a la Xunta por «renunciar a liderar» la negociación encaminada a crear el fondo común de rescate, en tanto que delegó la iniciativa en el Clúster do Turismo, que «non era o marco idóneo». Con todo, dijo que el acuerdo era posible, pero lo impidió la «cerrazón do PP, a través da Xunta, e do PSOE, través das presidencias das deputacións e da Fegamp», que hicieron «primar as súas posicións partidistas» sobre las urgencias que tiene un sector «que non pode aguantar máis».

También analizó el máximo órgano del Bloque la tensión sanitaria provocada por la tercera ola de una pandemia que «golpea con forza» a Galicia, hasta el punto de que la comunidad lidera —remarcó Pontón— los nuevos ingresos que se están registrando en las unidades de críticos de los hospitales. La dirigente nacionalista insistió en demandar un confinamiento de al menos dos semanas en Galicia como frenar los contagios, y emplazó por igual al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al de la Xunta, Núñez Feijoo, a que expliquen por qué en la primera ola «estivemos tres meses pechados» y en cambio ahora, «con cifras moito peores», no se puede aplicar «un confinamento de dúas semanas para salvar vidas».

Aun así, la líder del BNG puso de relieve «Galicia vai a derrotar ao virus», a pesar de la «improvisación e falta de anticipación» que, a su entender, comparten tanto el Gobierno central como el de la Xunta. «A nosa esperanza son as vacinas», añadió, antes de pedirle a los gobiernos que ejerzan la máxima presión frente «á codicia das farmacéuticas», en tanto que de la Administración gallega demandó que presente un plan de vacunación sustentado sobre tres pilares: vacunación los siete días a la semana y las 24 horas al día, preparación de la logística, listas y lugares para administrar los antídotos y, por último, personal suficiente para asegurar el éxito de la campaña, reclutando incluso, si fuera necesario, a personal de enfermería ya jubilado.