La Xunta espera que Sánchez respalde hoy la inauguración del AVE en el 2021

El administrador está ganando la mayoría de los contenciosos en la Audiencia Nacional

El período trágico del AVE gallego, el colapso administrativo y técnico que sufrieron las obras especialmente entre el 2013 y el 2016, cuando estaban al frente del ADIF Gonzalo Ferre y en la cúpula de Fomento Ana Pastor, está pasando factura a los servicios jurídicos del Estado y del ADIF, que tienen que enfrentarse desde hace dos años a importantes reclamaciones de las empresas adjudicatarias por los efectos que, en su opinión, tuvieron los retrasos en su cuenta de resultados.

Es la jurisdicción de lo contencioso de la Audiencia Nacional la que está dirimiendo un buen número de demandas de las uniones temporales de empresas que afrontaron la ejecución de los proyectos, especialmente los grandes túneles entre Lubián y Ourense, obras en las que se modificó el plan de perforación, pues estaba previsto que se hiciera un frente de obra intermedio que supondría tener cuatro zonas de ataque para terminar antes las obras. En algunos casos, la disculpa para no afrontar este plan de obra era que no se habían expropiado los terrenos necesarios; en otros, que los trabajos en esas zonas no eran seguros.

