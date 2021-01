Los Franco solo pueden llevarse del pazo de Meirás los electrodomésticos

0

La Voz de Galicia José Manuel Pan

Redacción / La Voz 30/01/2021 05:00 h

La mudanza que pretendía hacer la familia Franco en el pazo de Meirás tendrá que ser más sencilla de lo previsto. Nada de muebles, ni de cuadros, ni de tapices. Si la jueza Marta Canales, titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, atiende a lo que propone la Administración General del Estado, los Franco solo podrán llevarse electrodomésticos y algunos muebles que no estén incluidos en el inventario judicial, aunque en ningún caso podrán sacar del pazo alfombras o elementos textiles, ni mucho menos, libros de las bibliotecas.

Ese es el planteamiento de la Dirección General de Patrimonio del Estado, que es el organismo del Ministerio de Hacienda que se encarga de la gestión del pazo desde que la jueza ordenó la ejecución provisional de la sentencia que le da al Estado la posesión. El Gobierno da respuesta así al requerimiento que la jueza le hizo a la Abogacía del Estado el pasado 10 de diciembre, minutos antes de la entrega de las llaves del inmueble que durante 82 años estuvo en manos de la familia de Francisco Franco. La magistrada Canales pidió ese día que se determinasen cuáles eran los bienes que tendrían que ser entregados a los demandados. Hay que recordar que los Franco no pudieron quitar nada del pazo desde mucho antes de la entrega de las llaves, ya que el juzgado estableció, a petición de la Abogacía del Estado, una serie de medidas cautelares para impedir la retirada de bienes del complejo residencial de Meirás. La primera de ellas fue la realización de un inventario de lo que hay en Meirás para conocer exactamente qué bienes pertenecen al patrimonio público y cuáles se consideran de propiedad privada. Después, se ordenó el depósito de todos los bienes a favor del Estado.

Objetos de uso personal

Ese inventario realizado por orden judicial es el que sirvió para que Patrimonio del Estado elaborase el informe en el que indica que la familia Franco solo puede llevarse los electrodomésticos que hay en las torres de Meirás. Cuando ordenó el depósito, el juzgado planteó la posibilidad de permitir la retirada de «aquellos objetos de estricto uso personal o que, por sus características, nada aporten a la significación del pazo como bien de interés cultural y cuya retirada en nada comprometa los posibles usos definitivos que se decidan para el pazo en el caso de que llegue a confirmarse la sentencia dictada en el presente procedimiento».

La Abogacía del Estado avala el informe realizado por Patrimonio sobre los bienes que se pueden sacar del pazo en este momento al considerar que de esa forma se preserva el contenido de la medida cautelar adoptada por la jueza para garantizar la integridad del inmueble y sus características de bien de interés cultural y sitio histórico. Sostiene, además, que será en la fase de ejecución definitiva de la sentencia, si se confirma en los términos actuales, cuando se tendrán que analizar los bienes que pueden ser retirados por los anteriores poseedores del pazo. En todo caso, los letrados del Estado abren la vía a que la familia Franco haga una petición individualizada de cada cosa que quieran llevarse para que sea examinada por los técnicos de la Administración.

«Lo pedimos todo»

Ese planteamiento no ha gustado nada a los Franco, que han presentado un escrito en el que piden llevarse todos los bienes ante la indefinición del Estado a la hora de detallar qué se puede sacar del pazo. Luis Felipe Utrera-Molina, abogado de la familia, critica que la Abogacía del Estado «se despache con un folio y medio en el que dice que nos llevemos los electrodomésticos».

«Nos dicen que tenemos que pedir cada cosa y que ya nos dirán lo que podemos llevarnos. Y nosotros pedimos todo, ya que el Estado no nos dice lo que podemos sacar», argumenta Utrera.

Confianza en que el error detectado no anule la sentencia

Mientras, el error procesal detectado por uno de los magistrados de la Audiencia Provincial de A Coruña, donde se estudia el recurso contra la sentencia que les quita el pazo de Meirás a los Franco, parece que finalmente no influirá en el proceso judicial. La Audiencia descubrió un defecto en la identificación de las propiedades que corresponden a Francis Franco, que interviene mediante la sociedad Pristina S.L. Pero el propio abogado de la familia Franco ya anunció que no tiene intención de que se anule la sentencia y que se repita el juicio por la propiedad de Meirás. Utrera-Molina dijo que no quiere beneficiarse de un error, pero que sí está convencido de que la Justicia dará la razón a los demandados y revocará la sentencia que les quita la posesión del pazo.

Esa postura de los Franco tranquilizó bastante la situación. Desde la Delegación del Gobierno en Galicia explicaron ayer que no coinciden los datos del Registro de la Propiedad con los del Catastro, pero señalaron que no temen que se anule la sentencia, en especial después de conocer qué es lo que dice la representación legal de la familia Franco. También el alcalde de Sada, Benito Portela, dijo que el asunto está aclarado, y las dudas, resueltas.

Expediente de la Casa Cornide

Respecto a la Casa Cornide, otra propiedad de los Franco, la Xunta está ultimando los trámites para incoar el expediente para declararla bien de interés cultural (BIC), una petición impulsada por el Ayuntamiento de A Coruña con informes artísticos e históricos con el objetivo de reclamar el inmueble para el patrimonio público.