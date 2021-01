El ministro de universidades pide que se escuche la preocupación de los estudiantes por los exámenes presenciales

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Mónica P. Vilar

28/01/2021 14:57 h

El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha reclamado que se escuche la preocupación manifestada por los estudiantes universitarios y sus familias por los posibles riesgos sanitarios de la celebración presencial de los exámenes del primer cuatrimestre.

Castells aseguró que su ministerio no podía permanecer «indiferente» ante la preocupación expresada «de forma múltiple» por «miles de estudiantes» y por las organizaciones estudiantiles, apoyada en las imágenes de aglomeraciones que han circulado en las últimas semanas en las redes sociales y en los medios de comunicación. «¿No creo que ustedes hayan manipulado las imágenes, no?», preguntó de modo retórico a los periodistas que participaban en una rueda de prensa celebrada este jueves en Madrid.

Ante esto, el ministro pidió conocer la realidad de lo que ha acontecido. Y reclamó a rectores y decanos que «por favor, escuchen a sus estudiantes» y a las universidades que den una respuesta a la alarma generada «aunque sea para decir que los estudiantes están equivocados y saber por qué si no hay un problema, dicen que lo hay».

Conminó también a que se cumplan las condiciones sanitarias -«si se cumplen, que expliquen por qué tanta gente siente que no», apostilló-, y aunque apuntó que en las universidades se estaban tomando medidas como el escalonamiento de pruebas, consideró que hay que atender los problemas aunque se den en una única facultad.

Exámenes presenciales frente a exámenes en línea

Castells insistió una vez más en que la docencia y las pruebas presenciales son la mejor opción, pero siempre que se puedan garantizar todas las medidas de prevención. «Hay una sola prioridad, la salud», proclamó.

En ese sentido, consideró que las universidades españolas están preparadas para pasar tanto sus clases como sus exámenes a modalidad telemática. Y ante las reticencias suscitadas por las evaluaciones en línea, recordó que el curso pasado «en condiciones menos graves de la pandemia» se realizaron los exámenes finales de manera virtual «y no hubo grandes problemas». «No veo por qué ahora debería haber mayores problemas, si hay que hacerlos, se pueden hacer, y con seguridad, como el año pasado», señaló, asegurando, eso sí, que las pruebas no presenciales «deben ser la excepción, no la regla».