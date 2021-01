El Gobierno desmiente de forma inédita a Audasa y niega que los peajes de la AP-9 sean baratos

0

La Voz de Galicia

vigo / la voz 29/01/2021

El Gobierno central se sumó el juevesa la larga lista de reproches que usuarios, Fiscalía, partidos políticos y la Xunta han venido achacando a la concesionaria de la autopista AP-9 en los últimos meses. El precio de sus peajes y las consecutivas subidas registradas en los últimos cuatro años por encima de la media estatal concitan la mayoría de las críticas, ahora incluso del titular de la infraestructura, el Ministerio de Transportes, instancia que cada año aprueba su actualización de tarifas.

El departamento que dirige José Luis Ábalos desmintió este jueves de manera inédita una comunicación de Audasa, en la que la concesionaria, además de poner en valor su gasto en conservación del vial aseguraba que sus precios son este año un 0,7 % inferiores a los de la media española. «Audasa publicó en el día de ayer (por el miércoles) una nota de prensa en la que se recogían datos que el ministerio no comparte, en particular los relativos a las tarifas de la AP-9, que no se corresponden con el análisis de precios realizado por este ministerio», advertía Transportes.

El encontronazo se produce en plena negociación entre ministerio y la concesionaria para aplicar las bonificaciones de peajes anunciadas por el Gobierno y que al mismo tiempo han alimentado el surgimiento de peticiones de rebajas similares desde otras comunidades, como Asturias o Castilla y León.

El último análisis comparativo de tarifas hecho por el ministerio es del año 2018, atendiendo en ese ránking al precio por kilómetro. La AP-9 figura en ese listado tras once concesiones más caras y delante de otras nueve más baratas, pero tras la aprobación de precios de enero de ese año, la autopista gallega subió en octubre otro 2 %, con sendos incrementos extra del 1,80 % por encima de la media estatal también en el 2019 y 2020 y otro 0,92 % este año.

Al ser la que más se ha encarecido del Estado con su cuatro años de subidas extra, y en paralelo rebajarse notablemente las tarifas de las nueve autopistas quebradas asumidas por el ministerio y desaparecer los peajes en cuatro viales más, la AP-9 ha subido puestos en el ránking y sitúa sus tarifas entre las siete más elevadas de la red dependiente del Gobierno central. Tras comparar los precios de cada una de las concesionarias, ponderando los peajes en los casos que cuentan con temporada alta y baja, u horarios punta y valle, la AP-9 es ahora la séptima con mayor precio por kilómetro, pero incluso ascenderá dos puestos más cuando el 31 de agosto pasen a ser gratuitas la AP-2 (Zaragoza-Barcelona) y la AP-7 en sus tramos de La Junquera-Montmeló y Barcelona-Tarragona.

El ministerio desliza que justamente por lo elevado de los precios de la AP-9 está ultimando las bonificaciones en la autopista gallega para usuarios frecuentes, para lo que ha reservado 54,9 millones de euros en los presupuestos de este año.

El precio medio de la AP-9 es de 0,1126 euros por kilómetro, pero llega a 0,18 entre Vigo y Pontevedra; a 0,17 entre Puxeiros y Tui o a 0,13 de Ferrol a A Coruña, disparándose por encima de todos ellos el tramo de Vigo-Redondela, con un euro por unos tres kilómetros.

Transportes aprovecha su desmentido para anunciar que «pese a que esta autopista se consolida entre las más seguras de España», encargará una inspección de seguridad en la AP-9, tras salir a la luz un informe de hace tres años elaborado por un mando intermedio de Tráfico en el que ponía el acento en varios desperfectos del vial.

Xunta y PSdeG se enfrentan a cuenta de los descuentos

El secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, instó este jueves a la Xunta a contribuir con fondos a rebajar los precios de los peajes de la AP-9 tras haber aumentado Aznar la concesión del vial en 23 años hasta el 2048. La Xunta desacreditó dicha petición reclamando al socialista que le exija al Gobierno celeridad en implantar los descuentos en la AP-9 y eliminar el peaje de Redondela.